Manifestantes rompen cordón policial y marchan directamente hacia el Congreso

Durante el paro de transportistas, hoy jueves 10 de abril, un grupo de manifestantes rompió cordón policial luego de que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) no los dejaran ingresar por Jr. Áncash. Ante ello, marchan directamente hacia el Congreso y detallan su disconformidad por la ola de delincuencia. "A nuestros compañeros los están matando, estamos cansados de injusticias y extorsión", dijo uno de los ciudadanos.

"Estamos apoyando la marcha, venimos a defender a nuestros familiares. Este apoyo es de todos, hay que colaborar para luchar por quienes murieron y que han sido afectados", precisó otro de los manifestantes.

Manifestantes exigen que Gobierno responda sobre muertes y extorsiones

Ante el aumento de la ola de la delincuencia en la capital, otro manifestante se refirió al rol que debe cumplir el Gobierno peruano en la actualidad. "El Estado debe responder sobre lo que ha ocurrido, tienen que apoyarnos. Esto es un caos", subrayó otro de los manifestantes.

"La vida es sagrada, solo debe llevarla Dios, no ningún otro ser humano", indicó otro de los manifestantes, quien se mostró muy triste por los asesinatos contra conductores de diversas líneas de transportes.

Transportistas exigen que Gobierno brinde solución el día de hoy tras extorsiones

Uno de los transportistas, presente en el paro nacional, exige que el Gobierno peruano brinde solución el día de hoy tras constantes extorsiones y asesinato en la capital. "Hoy debe haber solución, o si no mañana habrá coordinación para ver como mejoramos este caos", puntualizó.

"Tenemos que seguir luchando por nuestros compatriotas, esto no acaba aquí. Esperamos apoyo ante lo ocurrido, estamos unidos para que esto no quede así", agregó el transportista.

Madres tienen miedo por no saber si llegarán vivas a casa

Una manifestante remarcó el miedo y temor que tiene de no saber si regresara con vida a su hogar. "Tenemos miedo por nuestros nuestra vida y por nuestros hijos, no sabemos como llegaremos a casa. Estos criminales hacen lo que quieran y maten a nuestra gente. No nos cuida nadie, es horrible", sentenció una madre.

Paralelamente, otra manifestante relató que su sobrino murió tras haber salido baleado por extorsionadores. "No leyó el mensaje de extorsión y luego lo buscaron y lo mataron. Nunca nos defienden como en otros países. En El Salvador si tienen un líder que salva a su gente", manifestó entre lágrimas una madre.

