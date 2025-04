Con profunda indignación, un familiar de Loymer Noé Benigno, conductor de la empresa conocida como "El Chino" y asesinado por extorsionadores, contó el motivo por el cual su sobrino habría sido atacado. En medio de la creciente criminalidad que cada día se desborda, la tía de la víctima pidió justicia a las autoridades y al Gobierno de Dina Boluarte, quienes parecen mostrarse indolentes frente a la situación de la ciudadanía.

Durante la marcha de transportistas de este último jueves 10 de abril, la mujer declaró para América Noticias, en donde no pudo contenerse y expresar su indignación ante las cámaras. Según comentó, su sobrino no pudo leer los mensajes extorsivos que le enviaron los delincuentes el día de su muerte, pues no había pagado su línea debido a que era víctima de cobro de cupos constantemente.

Asesinato a sangre fría contra conductor de "El Chino"

En medio de las protestas, la mujer decidió pronunciarse ante las cámaras de América Noticias para hacer un pedido a las autoridades y exigir a la presidente Dina Boluarte hacer algo al respecto. “Yo soy la tía de las hijas que Loymer Noé Benigno dejó por culpa de los extorsionadores. Él no pudo leer ese día su mensaje porque no había pagado su línea, él no sabía que ese día tenía que pagar", empezó diciendo.

"Y todavía, los criminales estuvieron ahí hasta que muriera él, luego de eso recién se van (los extorsionadores) y lo dejan con cuatro balazos. ¿Es justo? era un padre excelente, nunca midió para sus hijos. No es justo acabar con una vida como que no valiera nada, dónde está la justicia, dicen que tenemos justicia, que tenemos derechos, ¿dónde están? Por qué los jueces, fiscales, se dejan comprar por los delincuentes", dijo embargada por la indignación.

Por último, la mujer rompió en llanto al contar cómo ha reaccionado su familia tras la muerte de su sobrino. Es por ello que el jueves 10 de abril decidieron sumarse al paro de transportistas para reclamar por sus derechos y que estos asesinatos no queden impunes. “Duele, mi sobrina no quiere estudiar, quiere a su papá ¿quién nos repara? ¿cómo lo revivo? Quiero justicia, no somos cualquier cosa, que acaben con la vida de esos repugnantes, no nacieron de una mujer, nacieron de una burra o de una rata para acabarnos de esa manera, somos seres humanos", concluyó entre lágrimas.

Los continuos ataques contra "Los Chinos"

La empresa de transporte urbano conocida como Los Chinos ha sido víctima de una serie preocupante de ataques en los últimos meses. Diversos atentados, presuntamente perpetrados por sicarios y organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, mantienen en incertidumbre a los trabajadores de la empresa.

El primer hecho documentado ocurrió el 15 de agosto de 2024, cuando una de las unidades de la empresa fue atacada a balazos mientras circulaba por el malecón Chillón, en el distrito de Puente Piedra. Cinco días después, el 20 de agosto, las oficinas de la empresa Etuchisa, asociada a la misma red de transporte, fueron blanco de otro ataque en Villa El Salvador. Este nuevo acto violento impulsó a los conductores a suspender sus operaciones en señal de protesta ante la falta de garantías para su seguridad.

El 26 de agosto se produjo un nuevo atentado armado en la misma jurisdicción, esta vez con pasajeros a bordo. Aunque no se reportaron víctimas mortales, el hecho generó un fuerte impacto entre los usuarios del servicio y operadores de transporte. Apenas dos días después, el 28 de agosto, se encontró una granada en un paradero, acompañada de una nota con amenazas explícitas dirigidas a los conductores.

El 22 de enero de 2025, un sujeto arrojó gas tóxico dentro de una unidad en movimiento, afectando al conductor mientras trasladaba pasajeros por las calles de San Martín de Porres. La víctima, que sufrió lesiones leves, fue trasladada al hospital Cayetano Heredia, donde recibió atención médica.

