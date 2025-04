Durante el paro de transportistas hoy, jueves 10 de abril, una mujer transportista mostró su indignación tras reunión que mantuvieron un grupo de dirigentes en el Congreso de la República. "Sus acuerdos no ayudarán en nada", precisó. Además, instó a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) a que los protejan ante la constante ola de criminalidad en la capital.

"Pedimos seguridad y paz para todos nosotros, recuerden que siempre tenemos un menor que nos espera en casa. Tengo miedo, pero igual estoy aquí en el paro", agregó la transportista, expresando su notable apoyo al gran paro nacional.

Indignación tras extorsiones y asesinatos de choferes

En otro momento, la mujer transportista afirmó que no le da "calma ni le causa impresión" la reunión que tuvieron durante algunas horas un grupo de dirigentes de transportes en el Congreso de la República. "No servirá de nada, no mejorarán lo que pasa con esas medidas", expresó, escenificando su incomodidad.

También se refirió a la injusticia que han vivido los familiares de compañeros transportistas que han sido asesinados a mano de múltiples delincuentes y extorsionadores. "Tengo muchos compañeros que han perdido la vida, no de nuestra empresa, pero sí de diferentes compañías, subrayó la mujer.

Transportista pide compresión al ministro del Interior

Una transportista, quien no reveló a que empresa de transportes pertenecía, decidió enviarle un mensaje rotundo al ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta. "Que se ponga una mano al pecho y otra al corazón, que puede ser algún familiar de él", puntualizó

Finalmente, dijo que espera que las autoridades trabajen para recuperar el control de las calles y la inseguridad ciudadana. "Quiero darle un abrazo a mis hijos, quieren que estén a salvo en todo momento. Ojalá la PNP haga algo para ayudar", concluyó.

