Iquitos: estudiantes reciben clases en la calle tras inundación de su colegio

Los estudiantes de la institución educativa 6010121 Juan José Bardales Chuquipiondo, distrito de Punchana (Iquitos), han desarrollado sus clases al aire libre desde hace más de 20 días. En las veredas de las viviendas y hasta en un bar se dictó la enseñanza, luego de que el centro educativo fue declarado inhabitable por la Defensa Nacional , esto debido las precipitaciones e inundaciones en la ciudad.

El pasado 17 de marzo, la institución educativa fue declarada inhabitable, desde entonces los estudiantes ocuparon las calles. Los vecinos asistían a los menores con sombrillas para evitar la radiación del sol, además de bebidas y alimentos.

Padres reclamaron por precariedad

Los padres de familia mostraron su descontento con la directora del centro educativo, a quien le exigieron que agilice la documentación para obtener módulos de contingencia. Ante esta situación, los progenitores decidieron protestar para ser escuchados por las autoridades.

La institución educativa alberga a 101 estudiantes del nivel primario. Desde hace cuatro décadas no contaba con título de propiedad, razón por la cual no podía acceder a presupuesto para construcción de infraestructura. Según la directora Margia Lita Gálvez Ochavano, hace unos días ya se pudo regularizar la titularidad del predio.

Directora responsabiliza a profesores

Por su parte, la directora manifestó a La República, que ella no autorizó que las clases se lleven al aire libre. Refirió que al declararse la inhabitabilidad se realizó un plan de contingencia, que consistía en que los docentes realicen visitas domiciliarias a los estudiantes para entregarles las fichas de trabajo.

No obstante, los maestros no habrían obedecido lo acordado, entrando en constantes discusiones porque no querían acudir hasta las casas de los escolares. Según la directora, se envió un memorándum a 6 docentes. "Los docentes no querían acudir a las viviendas de los escolares", aseveró.

Se realizan obras para que escolares vuelvan a aulas. Foto: Yazmín Araujo - La República.

Escolares volverían a aulas

El director de la UGEL Maynas, Polansky Rodríguez Yong, señaló que tras el informe de Defensa Nacional, se elaboró una respuesta para la habilitación de la infraestructura. La oficina de Participación Ciudadana del Gobierno Regional de Loreto (Gorel), se ha comprometido esta semana con el arreglo de algunas aulas y con el relleno de tierra para el centro educativo.

Según este plan, las clases se estarán dictando en el centro educativo desde este lunes 14 de abril, mientras tanto se desarrollarán fichas educativas a ser repartidas en las viviendas de los estudiantes, las mismas que serán corregidas y desarrolladas cuando regresen.

Al ser un caso excepcional, se garantizará la distribución de los alimentos Wasi Mikuna. "El gerente del Gorel se ha comprometido en trabajar el expediente técnico para la construcción", expresó el director de la UGEL Maynas.