Loreto: menor sufre intoxicación tras consumir conserva con gusanos del programa Wasi Mikuna

En la institución educativa 62028 Shucush Yacu, ubicado en el distrito Teniente César López Rojas, provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto, los padres de familia denunciaron este último lunes, que las conservas brindabas por el programa Wasi Mikuna, estaban con gusanos.

Una madre de familia de nombre Dolibeth Silva Grandez, fue quien contó que abrió una de las latas de conserva de pescado para colocar en el sartén y preparar el almuerzo de su menor hijo antes de que asista a clases, de tal manera que le sirvió y almorzó.

Sin embargo, minutos después el menor empezó a sentirse mal presentando cólicos e indigestión estomacal, razón por la cual revisó el sartén donde aún le quedaba un poco del preparado de la conserva. En ese momento, se percató que tenía gusanos, a pesar de que la lata todo el tiempo la mantuvo sellada y sin ningún daño.

Madre denunció en la dirección

Ante esta situación, la mujer decidió no botar la lata de conserva y acudir con el sartén, donde contenía su preparativo, hasta el centro educativo para denunciar el hallazgo ante el director del colegio.

"Cogí el sartén y vine hasta la dirección para hacer ver al director que sí es cierto, que no es que me han dicho. De hoy día es el preparado, no dejé mi sartén ahí abierta como para que se pueda meter una mosca"

La madre de familia indicó que su hijo es estudiante del sexto grado "B" del nivel primario y, como de costumbre, le preparó su almuerzo antes de que asista a clases con la lata de conserva de pescado jurel de la marca Shambo del Mar, que viene preparado en salsa de tomate, y pertenece a la microempresa proveedora Crudo y Cocido SAC, con RUC 20608935640, de Chimbote, Santa, Áncash, del programa de alimentación del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Jefa de unidad territorial indicó que no existe reporte médico que asegure vínculo de intoxicación y las conservas. Créditos: Yazmín Araujo / La República.





Director se pronuncia

Por su parte, William Villacorta Vela, director de la institución educativa, respaldó la denuncia de la madre de familia a través de un video grabado que evidencia lo ocurrido. Además, señaló que los alimentos fueron distribuidos a las familias bajo todos lo controles correspondientes. Posteriormente, pidió la intervención de las autoridades para evitar poner en riesgo, nuevamente, la salud de los menores.

Respuesta ante la denuncia

En una entrevista para el diario La República, Carmen Martínez Tararocha, jefe de Unidad Territorial de Loreto, se refirió al caso y aseguró que no hay un reporte médico donde se indique que hubo afectación en la salud del menor y comentó que hay algunas controversias en relación a las declaraciones de la madre de familia.

Sobre las declaraciones del director del centro educativo en las que señala que los productos fueron distribuidos, Carmen Martínez aclaró que el programa da un servicio alimentario que consiste en que la comida esté servida para los estudiantes dentro de la institución. "No es un programa que reparte alimentos, solo se hizo en el tiempo de pandemia y se retornó", expresó.

La Gerencia de Educación decidirá a través de la UGEL de Alto Amazonas si el director entrará en observación ante la decisión de repartir los alimentos, brindados por el programa social, a los padres de familia.

El último reporte de afectación a la salud ocurrió en el año 2018 en Loreto. Existe una resolución 0012024 a favor del programa Wasi Mikuna por parte de la Gerencia de Educación, donde señala el modelo de la preparación de los alimentos. Si el director no cumple con los requisitos se le abre un procedimiento.