Alerta sanitaria en Perú. Nuevas denuncias contra el programa estatal de alimentación escolar Wasi Mikuna (antes Qali Warma) por productos en mal estado que habrían causado intoxicaciones en estudiantes de diversas regiones del país. Recientes hallazgos de alimentos contaminados han generado gran preocupación entre padres y autoridades educativas.

En Yurimaguas, Loreto, se reportaron larvas vivas y gorgojos en los productos distribuidos, mientras que en Cañete, Lima, se encontraron cuerpos extraños en la avena proporcionada por el programa. Hasta el momento, más de 100 escolares en Áncash, Amazonas y Piura han presentado síntomas tras consumir estos alimentos. La ministra Leslie Urteaga y la directora del programa, Nadya Villavicencio, han señalado a los padres como parte de la responsabilidad en el incidente.

Alerta en Yurimaguas por productos contaminados del programa Wasi Mikuna

En Yurimaguas, Loreto, una madre de familia denunció a través de un video la presencia de larvas en uno de los lotes entregados al colegio 62028, a pesar de que la fecha de vencimiento indicaba noviembre de 2028. Esta situación ha generado desconfianza entre los padres, quienes exigen respuestas y soluciones inmediatas.

El director del centro educativo, Wuilliam Villacorta Vela, informó que no es la primera vez que enfrentan problemas con los productos proporcionados por Wasi Mikuna. En declaraciones a Canal N, indicó: "El martes de la semana pasada me tocaba recibir mi segunda dotación de productos desde Wasi Mikuna. A las 9 de la mañana, me llamó diciendo que no iban a entregar porque el arroz lo estaban devolviendo al almacén a cambiar porque había encontrado gorgojo".

Suspensión de alimentos de Wasi Mikuna en Cañete por posible contaminación

La UGEL 08 de Cañete suspendió la distribución de alimentos tras la denuncia de una madre de familia que encontró cuerpos extraños en la avena entregada por el programa Wasi Mikuna. La madre, quien reportó el incidente, explicó que durante la preparación del desayuno de su hijo en la Institución Educativa N.º 20189 Nuestra Señora de la Concepción, en San Vicente, la mezcla de avena con leche presentó una cristalización anómala, lo que generó preocupación.

La directora de la UGEL, Mercedes Reyes, anunció a Canal N que se reunió con representantes del programa y padres de familia para abordar la situación. Como medida preventiva, se decidió suspender la distribución de los alimentos y se indicó a los padres que no consumieran los productos. "Se dispone a los directivos suspender la distribución y a los padres de familia el consumo de los mismos como medida de prevención inmediata y para proteger la salud de nuestros estudiantes hasta que los representantes del programa Wasi Mikuna se pronuncien oficialmente", se leyó en el comunicado publicado por la UGEL 08 de Cañete.

Midis anuncia extinción del programa Wasi Mikuna

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, anunció la extinción del programa Wasi Mikuna luego de que Sanipes suspendiera a la empresa proveedora Karsol por incumplir normas técnicas. La medida se toma tras denuncias de intoxicaciones en escolares, presuntamente causadas por productos en mal estado. Como prevención, se ha ordenado la inmovilización de todos los alimentos vinculados a dicha empresa a nivel nacional.

Urteaga afirmó que el modelo actual de entrega de raciones será reemplazado por esquemas que prioricen alimentos frescos y preparados en casa, como ya ocurre en regiones como Piura, Cusco y Ayacucho mediante subvenciones directas a las familias. También aseguró que se reforzará la vigilancia en colegios y almacenes, y que los proveedores que pongan en riesgo la salud de los niños serán sancionados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.