Vendedora ambulante en Gamarra sorprende al vender junto a DJ para llamar a sus clientes: “Mi Perú no me defrauda”

En las imágenes de TikTok se ve cómo la comerciante no solo prepara la comida, sino que también mueve los pies y la cintura con soltura. Foto: composición LR/ TikTok / @zetarcito

La creatividad en TikTok no tiene límites, y esta vez, una vendedora ambulante de causitas se robó el show en pleno corazón de Gamarra, en La Victoria. En lugar de solo ofrecer su producto con el clásico "¡Causita, causita!", decidió llevar la experiencia a otro nivel: se instaló al lado de un DJ quien se propuso a ambientar su puesto. Así como lo lees, beats electrónicos y salsa brava acompañan cada venta.

El video fue publicado por el usuario @zetarcito y no tardó en volverse viral. En las imágenes se aprecia cómo la comerciante no solo prepara la comida, sino que también mueve los pies y la cintura con soltura. La música no solo captó la atención de los transeúntes, también logró que más de uno se quedara a grabar el espectáculo. Y claro, de paso, compraban su porción.

Perú baila y TikTok aplaude: el talento está en las calles

Las redes sociales explotaron con mensajes como: “Ni en Europa venden así”, “¡Esa DJ Causita merece un Grammy!” o “Mi Perú no me defrauda nunca”. Algunos usuarios incluso propusieron que este dúo dinámico tenga su propio programa de cocina y música. Porque sí, si hay algo que TikTok sabe hacer es convertir momentos simples en fenómenos.

DJ peruano y vendedora causan sensación en Gamarra

El hombre a cargo de los platos musicales no ha sido identificado aún, pero ya lo llaman el “DJ de las papas”. Su mezcla musical hizo que más de un cliente se animara a quedarse, grabar y, por supuesto, compartir. La unión entre sazón y ritmo fue una fórmula imbatible.

La Victoria demuestra que en TikTok todo es posible

Este episodio confirma que el ingenio peruano no tiene comparación. Con una olla, buena actitud y unos parlantes potentes, se puede conquistar el algoritmo. Y mientras las redes lo aplauden, Gamarra se sigue posicionando como el centro del emprendimiento con más flow del Perú.