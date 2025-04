Un video difundido en TikTok mostró el preciso momento en que un balón de gas de un carrito emolientero se incendió en plena zona comercial de Gamarra, en La Victoria. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, captan cómo comerciantes y transeúntes huyen despavoridos ante el riesgo de una explosión.

Según se observa en el clip, el incidente ocurrió en una concurrida calle del emporio comercial, donde la falta de extintores y de medidas de seguridad quedó en evidencia. Varios testigos intentaron alertar a los demás, mientras que otros optaron por alejarse lo más rápido posible para evitar una tragedia mayor.

Incidente no ocasionó heridos

Tras varios minutos de tensión, un joven logró conseguir un extintor y apagar el fuego antes que el balón de gas explotara. Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas, aunque sí generó gran alarma entre comerciantes y clientes que se encontraban en el lugar.

Aunque el clip muestra cómo varias personas escapan y otros cierran rápidamente las puertas de sus locales, la falta de extintores en los negocios cercanos fue motivo de críticas en redes sociales. Según usuarios, la situación pudo haber terminado en tragedia debido a la ausencia de medidas de seguridad.

"¿Que pasó con las galerías? ¿no tenían un extintor? Donde queda la empatía", "Se supone que cada galería y stand deben tener extintores, ¿por qué no ayudaron al señor?", "Se nota que ningún local cuenta con extintor", "Nadie tiene extintor en todo gamarra, ni la tienda que está al costado", "No sabemos usar el extintor, y me incluyo, deben capacitarnos en eso", "Gracias joven que ayudó al señor a salvar su carrito y evitar una desgracia", se leen en los comentarios de TikTok.