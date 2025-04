El alcalde de Ate, Franco Vidal, prometió transformar la movilidad en Lima Este con la ejecución del proyecto “Corte del Cerro Candela”. Esta iniciativa, respaldada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, tiene como objetivo aliviar el caótico tránsito vehicular en la Carretera Central. "Esta autorización quiere decir que la obra del Corte del Cerro Candela es nuestra, por lo que será ejecutada con recursos propios. El caos vehicular tiene las horas contadas en Ate", dijo el burgomaestre del distrito.

La Resolución de Gerencia N° D000195-2024-MML-GMM, emitida en octubre de 2024, otorga a la Municipalidad Distrital de Ate la facultad para llevar a cabo la formulación y ejecución del proyecto de inversión que mejorará la movilidad urbana en la Av. Nicolás Ayllón. "Este plan tiene una vigencia de hasta tres años y se espera que beneficie a miles de vecinos de la zona", precisa el documento.

Municipalidad de Ate anuncia liberación del Cerro Candela

A través de un comunicado oficial, publicado el 4 de abril del presente año en las redes sociales, la Municipalidad de Ate explicó que se ha dado el primer paso para recuperar espacios públicos y avanzar en la ampliación significativa de la Carretera Central.

"La Municipalidad Distrital de Ate hace de conocimiento que, como parte del inicio de las acciones destinadas al corte del Cerro Candela y la ampliación de la Carretera Central, el personal de fiscalización y serenazgo de esta comuna, en conjunta con la Policía Nacional del Perú, procedió el día de hoy con la primera liberación de espacios públicos en los que se había instalados elementos precarios", se lee en el comunicado.

Municipalidad brindó detalles sobre la nueva obra. Foto: Comunicado de Municipalidad de Ate.

Vecinos denuncian que no les dieron "tiempo suficiente" para retirar sus pertenencias

Si bien se ampliará la nueva Carretera Central, algunos vecinos de Ate denuncian que no les dieron "tiempo suficiente" para retirar sus pertenencias antes de la demolición, lo generó indignación en la comunidad. Este problema habría comenzado porque la primera área intervenida incluía un local comunal provisional.

“Claro, esto a veces mortifica. Debería haber notificado a todos, así todos se alistan. Por ejemplo, hay vecinos que no están. Esto que ven es el local de la cuadra", dijo una de las vecinas, tras la nueva obra que construirá el alcalde de Ate, Franco Vidal.

Molestia de vecinos por no haber iniciado la destrucción desde funeraria

No obstante, otros vecinos detallaron que los trabajos de destrucción debieron iniciarse en otras zonas donde se ubican negocios consolidados, entre ellos la funeraria del exalcalde de Ate, Óscar Benavides."A mí me agarra una sorpresa de que ellos están tumbando, ¿por qué empezaron desde acá y no de abajo?, subrayó otra vecina.

"No comienzan desde la funeraria, entonces hay mucha gente que están en desacuerdo. La gente se queja de que están destruyendo 6 metros al fondo y ambos lados. Deben iniciar desde la funeraria del exalcalde Benavides.", manifestó otro de los vecinos.

Vecinos disconformes con accionar del alcalde de Ate. Foto: Composición LR/Capturas de pantalla de Youtube

Mejoramiento de la movilidad urbana en la zona

El comunicado de la Municipalidad de Ate también enfatizó que la ejecución de este importante operativo permitirá liberar el área y dar paso a la obra “Mejoramiento y Ampliación del servicio de movilidad urbana”. Este proyecto escenificaría un paso firme hacia una ciudad más conectada, segura y con mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.

La transformación de la Carretera Central no solo busca mejorar el flujo vehicular, sino también contribuir al bienestar de la comunidad, facilitando el acceso a servicios y espacios públicos. La expectativa es que, con la finalización de esta obra, se logre un cambio significativo en la calidad de vida de los residentes de Lima Este.