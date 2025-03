La autopista Ramiro Prialé, un proyecto vial crucial para mejorar la conectividad en la región de Lima Este, lleva más de 30 años sin ser culminada. La obra, concebida con el objetivo de reducir significativamente el tiempo de viaje de las y los habitantes de esa zona hacia el centro de Lima, ha tenido pocos avances y, en muchos casos, ha estado estancada o paralizada por diversas dificultades.

Aunque se le considera una obra de gran impacto social y económico, su paralización ha afectado las expectativas de miles de personas que dependen de este proyecto para mejorar sus condiciones de movilidad.

Gran responsabilidad tuvieron los alcaldes y gobiernos de turno

El proyecto fue concebido durante el segundo mandato de Fernando Belaúnde Terry y puesto en marcha durante el primer gobierno de Alan García. El escaso avance de la obra se debe tanto a la gestión de García, quien la inició, como a la falta de acción por parte de la Municipalidad de Lima. A pesar de que Susana Villarán presentó el proyecto a la comuna limeña, ni ella ni Luis Castañeda Lossio lograron darle continuidad. Durante la gestión de Jorge Muñoz, únicamente se habilitó un tramo corto, sin asfaltar y sin conexión con la Carretera Central.

El asfalto culmina en el cruce del jirón Huancayo con la vía Ramiro Prialé. A partir de ese punto, comienza la preocupación de las y los habitantes de la asociación Virgen de Guadalupe, quienes han sufrido durante años debido al retraso de esta obra.

Entre 2014 y 2016, durante la gestión municipal de Luis Castañeda Lossio, se retomaron los trabajos de construcción de la autopista Prialé. Según Rutas de Lima, la concesionaria del proyecto, avanzó un 20% en la construcción del segundo tramo de 20 kilómetros de la autopista Ramiro Prialé, desde la avenida Las Torres, en Huachipa. Para ese entonces, el 94% de los terrenos ya había sido liberado y se proyectaba construir cuatro intercambios viales y seis pasos a desnivel hasta el puente Los Ángeles, en Chaclacayo. La empresa invirtió S/305 millones de los S/890 millones comprometidos para el desarrollo del proyecto.

No obstante, ocho meses después, la obra fue suspendida a causa de las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño costero.

Este proyecto vial fue propuesto durante el segundo mandato de Belaúnde y se inició en la primera gestión de Alan García. Foto: Composición LR/ Andina

¿Cuál es el estado actual del proyecto?

En febrero de 2024, la prolongación de la autopista Ramiro Prialé aún no presentaba avances debido a la paralización de la empresa Rutas de Lima, y se estimaba que las obras permanecerían detenidas por al menos tres años más. Sin embargo, el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declaró el estado de emergencia en la vía, lo que permitió el inicio de trabajos de recuperación de terrenos y dar paso a la ampliación de la autopista.

Este lunes 24 de marzo, desde las 2.00 am, se ejecutó un operativo de desalojo en la zona de Lurigancho-Chosica, como parte de la ampliación de dicha vía, bajo responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante la intervención, una mujer embarazada, identificada como Ruth, sufrió lesiones leves en los brazos y las piernas a raíz de la demolición de su vivienda. La afectada señaló a Latina que, a pesar de haber solicitado tiempo para retirar sus pertenencias, su pedido no fue atendido. “Todo mi cuarto fue destruido, no me dejaron sacar nada”, expresó entre lágrimas.