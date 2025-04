Donato Fernández, quien se dedica al transporte, se enfrenta a una pesadilla tras el robo de su camioneta, una extorsión que lo dejó sin su vehículo y con una deuda de S/14.000. La Policía Nacional del Perú (PNP) no ha brindado respuestas satisfactorias a su situación.

El 20 de marzo, Fernández fue víctima del robo de su camioneta Hilux mientras paseaba con su madre de 90 años en un parque del distrito, conocido por su seguridad. A pesar de su intento de pedir ayuda a las autoridades, no recibió la asistencia necesaria para recuperar su vehículo.

Víctima de robo, extorsión y estafa

En diálogo con Latina Noticias, el propietario de la camioneta contó cómo sucedieron los hechos cuando paseaba con su madre por un parque del distrito de Miraflores. “Me demoré una hora con mi madre y, cuando llego, suena la alarma. Me doy cuenta de que se están llevando la camioneta”, contó.

Tras ello, buscó ayuda inmediata de las autoridades. No obstante, no recibió el apoyo que esperaba. “Si me hubieran ayudado, esta camioneta no salía del distrito”, afirmó con profunda indignación. Al día siguiente del robo, comenzó a recibir llamadas extorsivas de los delincuentes, quienes amenazaron con desmantelar su camioneta si no pagaba. A pesar de sus dudas, terminó depositando S/ 14.000, pero nunca recibió su vehículo ni el dinero de vuelta.

Falta de respuesta de las autoridades

El caso está siendo investigado por la División de Investigación Criminal (Depincri) de Chorrillos. Sin embargo, el abogado de Fernández, Mario Arribas, denunció que el parte policial no aparece en el sistema. A pesar de que uno de los implicados fue detenido, fue liberado horas después. “Tenemos, por un lado, hurto agravado, que tiene pena privativa de hasta ocho años, y extorsión, con condena de hasta 15 años”, indicó el letrado.

“Me encuentro sin mi herramienta de trabajo. Me dedico al transporte y, justamente, me dejaron en la calle con mi madre. Ahora, después de todo esto, ¿para qué estoy denunciando si no tengo respuestas? La Policía Nacional sabe todo, saben dónde está la camioneta. Es su responsabilidad actuar”, expresó.

