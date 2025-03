El reconocido Parque Industrial Minero, ubicado en el distrito de La Esperanza, ciudad de Trujillo, la Policía Nacional del Perú (PNP), junto a la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), realizaron una operación que terminó con la captura de 38 sujetos que presuntamente estarían involucrados con el delito de la minería ilegal.

El parte policial de los efectivos de Trujillo, señala que los minerales incautados en el operativo ascienden al peso de 4.000 toneladas, siendo 1.500 de material aurífero. Sin embargo, el origen de estos materiales provendrían de la minería ilegal.

Más de S/96 millones en bienes que habrían funcionado con minería ilegal

La PNP también detalló que entre los bienes incautados se encuentran 4 inmuebles, 2 camiones, 6 plantas chancadoras, 24 motores, 3 retroexcavadoras, 1 camioneta, 2 molinos de bola, 3 volquetes, 5 motocargas, 1 compresora de aire, entre otros bienes que tienen un valor total de 96 millones 272 mil soles.

Con esta logística, los involucrados habrían procesado los minerales de origen ilícito.

Los detenidos

Según el medio Sol Tv, los detenidos son:

Giamilla Z. (28), Artemio G. (46), Neyvis C. (37), Luis R. (33), Edinson V. (33), Carlos V. (47), Víctor H. (42), Wilber C. (43), Luis N. (31), Johann V. (23), Alex C. (26), Percy C. (26), Heiner C., Elver C. Martín Á., Martino B., Maximino C., Jean G., Johander R., Yamil Y. (23), Romel Y. (23), Abel R. (24), Reimer T. (26), José L. (48), Jimi M. (47), Richard R. (24), Aly J. (40), Geiner R., Cesar V., Bulmer M., Nilton R., Eberth A. (47) y a Carlos G. de 53 años.

La Policía identificó a cuatro sujetos de nacionalidad venezolana, Samuel R., Noe N., Julio V. y Jhoan R. (40). Asimismo, entre los detenidos se encontraba Ximin C., de 45 años, de nacionalidad China. Todos fueron trasladados a las dependencias correspondientes para realizar los trámites legales correspondientes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.