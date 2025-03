Viceministro de Salud sobre fallo en control de suero de Medifarma: “No podemos vigilar los laboratorios a diario”

La red de clínicas Sanna confirmó el fallecimiento de dos pacientes en Trujillo y reportó que otras dos personas se encuentran en estado crítico tras la aplicación de un lote defectuoso de suero fisiológico del laboratorio Medifarma. Ante esta situación, el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, admitió una falla en el control de la Digemid durante el proceso de fabricación de los lotes.

“Al momento de la verificación in situ, se identificó que no se había, digamos, no se había realizado el adecuado control de calidad en procesos parte de la manufactura. ¿Pero quién debía verificar este procedimiento antes de la manufactura?¿Digemid?— Por supuesto”, respondió Peña.

Sobre la distribución de estos medicamentos defectuosos, Peña señaló que Digemid, organismo adscrito al Ministerio de Salud, realiza verificaciones periódicas para garantizar las buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, admitió que “no podemos estar todos los días en los laboratorios, verificando que se cumplan a diario” indicó en RPP.

Lamentablemente, esta negligencia cobró la vida de dos personas tras la aplicación del suero fisiológico defectuoso del laboratorio Medifarma. Hasta el momento, el ministro de Salud, César Vásquez, no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

Digemid confirma diez reportes de pacientes afectados por suero fisiológico. Foto: Composicion LR/Andina





Pronunciamiento de clínica Sanna

Tras lo ocurrido, la Clínica Sanna informó que desde el lunes se conoció que el laboratorio farmacéutico Medifarma había anunciado la presencia de un lote defectuoso de suero fisiológico. En ese sentido, precisaron que este producto fue retirado ya de su red de clínicas.

"Procedimos a encargar un análisis del mencionado lote de suero a un laboratorio especializado y el 24 de marzo recibimos los resultados, que confirmaban que el mismo era defectuoso. Continuamos brindando todo el cuidado necesario a los pacientes que han sido afectados por el medicamento y que, actualmente, siguen internados en nuestras clínicas", añade el texto.

La institución también advierte que habría un tercer paciente fallecido por la misma causa, pero aún no lo confirman.

"Hemos tomado conocimiento de que una persona que inicialmente fue tratada en esa institución (Clínica San Borja) con el mismo suero, y luego trasladada a otro centro de salud, también habría fallecido", indicaron.

Medifarma responde a Sanna

En un comunicado oficial, Medifarma rechazó cualquier responsabilidad en los hechos y señaló que la clínica Sanna no emitió a tiempo una alerta en los portales de farmacovigilancia. Según la empresa, la notificación de los decesos, ocurridos el 6 y 8 de marzo, fue tardía, lo que impidió una reacción inmediata para evaluar y contener el problema.

"Es necesario aclarar información inexacta que ha sido difundida en los últimos días. Desde el momento en que fuimos notificados sobre posibles reacciones adversas, activamos nuestros protocolos de control de calidad y colaboramos estrechamente con las autoridades sanitarias para esclarecer los hechos", señaló la compañía en su comunicado.

Asimismo, Medifarma explicó que la inmovilización del lote cuestionado se llevó a cabo en coordinación con la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), y que la empresa ha solicitado a Sanna la entrega de los productos bajo observación para realizar los análisis correspondientes.

"Lamentamos profundamente lo sucedido y reiteramos nuestra disposición para colaborar en las investigaciones con total transparencia. La seguridad de los pacientes es nuestra prioridad, y por ello seguiremos proporcionando toda la información técnica necesaria para esclarecer este caso", concluyó la farmacéutica.