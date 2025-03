Puno: autoridades originarias reafirman rechazo a Dina Boluarte

Autoridades originarias no creen en subprefectos del gobierno. Foto: Liubomir Fernández - La República.

En la región Puno el rechazo al gobierno de Dina Boluarte se mantiene férreo. Al término del sexto encuentro del Consejo de Autoridades Originarias en Juliaca, se emitió un pronunciamiento a través del cual reafirmaron su rechazo a la presidenta y los subprefectos de las 110 distritos de la región Puno. Los consideran informantes del gobierno de turno por ser designados por el Ministerio del Interior.

“Las cosas no han cambiado en nada. No queremos a este gobierno. Nos están llevando al abismo político. Nosotros lo habíamos advertido lo que iba a venir desde aquel 7 de diciembre de 2022. La situación obliga a no recibir a sus representantes”, dijo el dirigente Rubén Apaza Añamuro.

Los asistentes que llegaron procedentes de distintas localidades del norte y el sur del Altiplano aprobaron dar una tregua de una semana para que los subprefectos se retiren de sus jurisdicciones o de lo contrario serán echados porque los consideran los ojos y oídos del Ministerio del Interior.

“Somos conscientes que en este momento no hay protesta pero sí hay rechazo a los subprefectos, No los queremos. Representan políticamente a Dina Boluarte. Nosotros queremos que se respete la autonomía de las comunidades con la elección de los tenientes gobernadores”, precisó José Carlos Gutiérrez Sancho, presidente del Consejo de Autoridades Originarias.