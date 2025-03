Lo esperaron con su hijo maniatado: sujetos armados roban maquinaria a vigilante en Puno

Un grupo de al menos seis delincuentes fuertemente armados perpetraron un asalto y se llevó varios accesorios de una excavadora de la empresa Benavides, la cual realizaba trabajos de limpieza y descolmatación en los márgenes del río Lampa. El hecho ocurrió alrededor de las 10 p. m. del último miércoles en la comunidad Enrique Torres Belón del distrito y provincia de Lampa, Puno.

Según información preliminar, los delincuentes llegaron al lugar y ataron al hijo del cuidador, quien se encontraba solo en el cuarto, mientras su padre había salido de emergencia a la provincia de Lampa, retornando a la 1 a. m. en su motocicleta. Tras llegar al lugar, el señor E. Aguirre, encargado de cuidar la maquinaria, trató de enfrentarse a los delincuentes; sin embargo, habría sido golpeado y reducido por los facinerosos, terminando herido, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Antonio Barrionuevo, donde recibió atención médica.

Maniataron a vigilante y a su hijo en Lampa, Puno

"Cuando yo regresé, llegué al lugar a la una de la madrugada, ahí me esperaban tres personas, me dijeron que era un asalto, yo traté de pedir auxilio, pero ellos me golpearon con una pistola, me arrastraron hasta la casona y ahí me maniataron junto a mi hijo. Una hora después, cuando ya no había bulla, me desaté hasta con los dientes y fuimos en mi moto a dar aviso a las autoridades", añadió.

Los sujetos lograron sustraer valiosos componentes de la maquinaria, entre los que se encuentran dos memorias, un monitor, plaquetas de transmisión, dos ejes y otros accesorios valorizados en miles de soles. Los delincuentes actuaron con total impunidad antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho fue reportado por las víctimas a la Policía alrededor de las 2 de la madrugada de hoy, por lo que las autoridades ya iniciaron con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Este acto delictivo ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes exigen mayor seguridad ante el incremento de actos delictivos en la provincia.

