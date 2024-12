Puno: falsos policías con armas de largo alcance asaltan casa de minero en Juliaca y roban miles de soles

Puno. Un grupo de al menos cinco delincuentes utilizando armas de fuego de largo alcance y vestidos con chalecos policiales asaltaron la vivienda de un ciudadano que se dedicaría a la minería. Las indagaciones de la Policía aún no permitieron determinar el monto de lo sustraído por los hampones, pero se sabe que se llevaron una fuerte cantidad de dinero. El hecho ocurrió la noche del martes 10 de diciembre en el jirón Hermelinda Roque de la urbanización Santa Emilia, en Juliaca.

Según la víctima identificado como Ambrosio C. S. (55), los delincuentes ingresaron hasta su vivienda forzando las cerraduras y realizando disparos al aire; sin embargo, el agraviado, tras percatarse del hecho, saltó desde el segundo piso de su vivienda para pedir ayuda a su vecino, mientras que los delincuentes en medio de la búsqueda hallaron una fuerte cantidad de dinero que fue sustraída en una mochila negra.

Asimismo, Marcelina C. C. (47) junto a su hija menor de edad, quienes son familiares de la víctima, contaron que fueron agredidas por cuatro delincuentes durante la búsqueda del dinero; sin embargo, optaron por no dar más detalles del monto sustraído, debido a las amenazas que habrían recibido.

Hasta la vivienda donde se registró el hecho delictivo llegaron agentes de serenazgo del distrito de San Miguel y posteriormente arribaron los efectivos policiales quienes constataron los hechos y recogieron todas las evidencias para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Delincuentes desatan balacera durante asalto en combi que iba de Puno a Juliaca

Momentos de terror vivieron unos 20 pasajeros que viajaban a bordo de una combi con placa de rodaje V0X-950 de la empresa de transportes Dorado Express, quienes fueron víctimas de un terrible asalto ejecutado por dos delincuentes armados y no tuvieron el temor de realizar disparos. Lamentablemente, una de las balas impactó en un pasajero, quien desafortunadamente falleció en el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca.

El hecho se registró aproximadamente a las 8:30 p. m. del último martes 26 de noviembre en la avenida 4 de Noviembre con Marañón en Juliaca. Según el relato del conductor Richard Soncco Vila, se transportaban desde Puno con dirección a Juliaca.

Uno de los delincuentes se hizo pasar como pasajero y, al momento de bajar de la unidad, pagó con 50 soles y mientras el conductor alistaba el vuelto un segundo delincuente a bordo de una motocicleta habría llegado al lugar ingresando a la unidad para iniciar el atraco.

