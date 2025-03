Este miércoles 19 de marzo, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza, Hernán Malpartida, brindó declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre las medidas que tomará la empresa, responsable del colapso parcial del techo del Real Plaza Trujillo, para compensar a las 89 familias afectadas por el derrumbe que dejó seis fallecidos.

En este sentido, Malpartida evitó brindar detalles sobre las compensaciones económicas entregadas a las víctimas de la tragedia ocurrida. Argumentó que sería un pedido expreso de las familias."Lo primero es reiterar las condolencias por lo ocurrido (…) Tenemos 4 personas hospitalizadas, ninguna de gravedad. En cuanto a las compensaciones económicas de las familias, tenemos 89 casos cerrados. Es un proceso que seguirá su curso, de manera confidencial, a pedido expreso de las familias debido a la inseguridad que se vive en Trujillo", manifestó.

Congresistas cuestionan a Real Plaza por mantener en reserva información sobre compensaciones

Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza, afirmó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que "los acuerdos son confidenciales" en relación con las compensaciones a los damnificados. No obstante, resaltó el presupuesto asignado por la empresa para la atención médica de los afectados. "Se destinó un fondo de 20 millones de soles que tiene objetivo que todos los gastos médicos de los afectados sean cubiertos. ", precisó.

A pesar de ello, los congresistas de la Comisión rechazaron la reserva de dicha información. En esa línea, Héctor Acuña Peralta, del partido Honor y Democracia, criticó las declaraciones de Malpartida sobre la confidencialidad de las compensaciones pactadas con las familias, señalando que la rendición de cuentas en este caso es un "acto público". Asimismo, sugirió que, al menos, se divulgue la relación de personas atendidas en los hospitales para dimensionar el impacto del suceso.

El congresista Elías Varas acusó a Real Plaza de presionar a las víctimas para que no se pronuncien sobre el caso. "Me sorprende profundamente que, a pesar de la evidencia, ningún responsable de la empresa haya sido señalado. Quienes tienen poder económico parecen tener también influencia sobre la justicia", expresó. Asimismo, cuestionó que, a un mes del incidente, Intercorp, propietario de Real Plaza, no haya brindado una respuesta adecuada ni otorgado las indemnizaciones de manera oportuna.

Carlos Rodríguez Pastor, presidente de Grupo Intercorp, también fue convocado a la sesión el día miércoles. Sin embargo, se informó, a través de un oficio, que en su lugar asistiría un representante. Como se recuerda, según información fue revelada por el semanario Hildebrandt en sus trece, el empresario tendría gran parte de su fortuna distribuida en 41 empresas establecidas en Panamá y Bahamas.

Investigaciones por la tragedia en Real Plaza Trujillo siguen en curso

Hernán Malpartida señaló que las investigaciones siguen en curso, ya que la Fiscalía continúa recopilando pruebas en el lugar de los hechos. "Es fundamental esclarecer qué ocurrió y por qué colapsó el techo", afirmó.

Asimismo, destacó que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha autorizado el ingreso de peritos externos. “Solo cuando finalice la recolección de evidencia se permitirá que especialistas de la consultora u otras entidades accedan para tomar muestras”, explicó. Además, aseguró que Real Plaza ha designado a un perito que colabora con el de la Fiscalía en las diligencias.

Según un informe del mismo semanario, los especialistas que analizan el colapso del techo han detectado indicios de oxidación en las vigas y han concluido que las estructuras de acero empleadas en la edificación no contaban con la resistencia necesaria para soportar su peso.

