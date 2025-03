Extorsionan a doctor que ayudó a víctimas del Real Plaza Trujillo: "Me pidieron 20.000 soles"

El médico Luis Pérez Fernández, que operó gratis a una de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo, ha sido víctima de amenazas por parte de delincuentes, quienes, a través de mensajes y videos, exigieron una fuerte suma de dinero a cambio de su vida y la de su familia.

El profesional de la salud reveló a La República que recibió varios mensajes intimidantes a través de su WhatsApp. En dichos textos, le pedían la suma de S/ 20.000, sin embargo, minutos después disminuirían el monto del dinero solicitado.

"Ellos (los extorsionadores) pedían que les pagara 20.000 soles o de lo contrario atentarían contra la vida de mi esposa e hija. El día de ayer (17 de marzo) tuve que ceder y pagar. Me hicieron un descuento y pagué 2.500 soles", contó a este diario.

No se siente seguro

Por último, Pérez Fernández lamentó la falta de apoyo de la Policía luego de presentar su denuncia, señalando que no se siente seguro y que las extorsiones en la ciudad de Trujillo se han vuelto algo habitual.

"La Policía me dijo que cambiara de chip. Yo no me siento seguro, sabía que algún día me iban a llamar a extorsionarme", puntualizó.

Dina Boluarte insiste con la pena de muerte

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, reiteró su propuesta de aplicar la pena de muerte como una medida para combatir la delincuencia en el país. Durante una conferencia de prensa, la mandataria enfatizó que su iniciativa no pretende desviar la atención pública, sino abordar el aumento de la inseguridad.

"Estoy convencida de que aquellos que asesinan o violan a menores de edad, mujeres o niños no tienen forma de resocializar. Es ahí donde se tiene que aplicar la pena de muerte. Esta posición no es para distraer la atención, lo hacemos pensando en el país (…) Debatamos esta propuesta, hagámosla posible", dijo la presidenta.