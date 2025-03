Violento asalto en Huacho. Una mujer fue víctima de robo en la zona de Amay, en Huacho, por un sujeto armado, quien con el uso de una pistola intimidó a la víctima, la golpeó en la cabeza, y forcejeó para robarle el dinero que apenas había retirado del banco. La afectada resultó con heridas en el brazo y pierna. "Me dan golpes en la cabeza y me sustraen la mochila", narró a un medio local.

La mujer contó que se encontraba retornando a su vivienda por la calle Augusto B. Leguía cuando fue interceptada por un sujeto armado. "Desconozco como se pudieron enterar o saber, pero ya me estaban siguiendo", explicó, tras conocer las imágenes de las cámaras de seguridad. Añadió que desde cuadras antes, su agresor, junto con su cómplice, esperaban a bordo de una motocicleta estacionada.

Violento asalto en Amay, Huacho

"Se aparecieron por atrás, me apuntó y me decía 'suelta, suelta, suelta, ya perdiste' y me golpean", narra la víctima. Los golpes fueron directamente a la cabeza, lo que terminó con la mujer en el suelo: "Agradezco a Dios que me haya caído en el cuello, en la parte trasera, porque era el cacho de una pistola. Asimismo, pidió que las autoridades tomen cartas en el asunto con las imágenes obtenidas del robo.

Los delincuentes lograron llevarse S/3.500 tras el violento asalto y un POS que servía como instrumento de trabajo de la víctima. "Pudo haberme costado la vida porque un golpe en la cabeza... o que se le haya salido un disparo, gracias a Dios estoy aquí para contar esta historia que me ha pasado", cuenta la mujer, quien debe hacerse cargo ante su centro de labores sobre el dispositivo arrebatado

La mujer narró que no intentó forcejear porque pudo ser arrastrada en la motocicleta en la que iban los marcas. Tras el hecho, la víctima ha presentado su denuncia para declarar sobre el lamentable hecho. "Yo he sido una víctima de esta delincuencia que está atravesando todo el país y mi reacción fue protegerme la cabeza mientras me estaban golpeando, dejarme robar porque otra hubiera sido la historia", señaló.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

