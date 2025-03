Familiares de futbolista que perdió una pierna en tragedia del Real Plaza Trujillo realizarán parrillada para gastos médicos

El colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, perteneciente al grupo Intercorp, resultó en la trágica pérdida de seis vidas y dejó a más de 80 personas heridas. A dos semanas del devastador incidente que conmovió a todo el Perú, muchas de las víctimas siguen clamando por justicia y exigen apoyo por parte del centro comercial.

Este es el caso de los familiares de Jhosmar Rodríguez, un futbolista de 22 años que sufrió la amputación de su pierna derecha tras el colapso del techo del centro comercial. El joven quedó atrapado entre los escombros de la estructura junto a su enamorada, Harumi Carbajal, quien terminó perdiendo la vida.

Mientras esperan la ayuda del Real Plaza, familiares y amigos han anunciado que realizarán una parrillada con el objetivo de costear los gastos médicos del joven. La actividad está programada para este sábado 8 de marzo en el distrito de El Porvenir, en Trujillo. El flyer del evento fue difundido en redes sociales.

Familiares y amigos de Jhosmar Rodríguez realizarán parrillada en el distrito de El Porvenir. Foto: Sergio Verde/La República

Real Plaza prometió ayuda para Jhosmar Rodríguez

Según Ivo Hora, abogado de la familia Rodríguez y decano del Colegio de Abogados de La Libertad, en los últimos días los representantes legales de Real Plaza han buscado establecer contacto con él para ofrecer un compromiso verbal de apoyo al futbolista en su proceso de recuperación. No obstante, manifestó su descontento por la ausencia de un documento firmado que respalde este compromiso.

“Esta semana Romy Chang se puso en contacto con nosotros y se ha comprometido a ayudar. Lo que hemos pedido es que cubran todos los gastos médicos y trasladen a Jhosmar a las mejores clínicas. Primero a Lima y luego a Estados Unidos o Europa, para que tenga la mejor pierna ortopédica y tenga todo su proceso de rehabilitación. Ellos se han comprometido verbalmente, pero no hay un documento firmado. Esperemos que se concrete y no sea un paseo”, comentó Hora a La República.

PUEDES VER: Impactante video de H13 tras la tragedia en Real Plaza Trujillo expone techo con óxido y fallas estructurales

En este sentido, subrayó que los temas de reparación e indemnización son distintos de las denuncias que se interpondrán. "Todo esto se llevará a cabo de manera independiente a las acciones que tomemos para que se identifique a los responsables y se aplique todo el peso de la ley", afirmó el representante de los abogados en La Libertad.

El caso Jhosmar Rodríguez

Según cuenta el padre de Jhosmar Rodríguez, el joven futbolista lo llamó poco después del colapso del techo del Real Plaza, ocurrido el 21 de febrero de 2025. La víctima aún se encontraba atrapada entre los escombros, mientras su novia, Harumi Carbajal, se desangraba a su lado.

“No querían dejarnos ingresar. Cuando iban sacando los heridos, corríamos a las ambulancias, a preguntar a los hospitales. Preguntábamos si lo sacaron a él y no lo sacaban", contó Jaime Rodríguez a América TV.

PUEDES VER: Cámaras captan el momento exacto en que colapsa el techo del Real Plaza de Trujillo

Situado junto a una de las rejas en el exterior del establecimiento, escuchó a una representante del Ministerio Público informarle que su hijo había sufrido la amputación de la pierna para poder sobrevivir. A su lado, la madre de Johan se deshacía en llanto mientras los presentes intentaban consolarla diciendo: “Está con vida, está con vida”.

Según los últimos reportes de su padre, Jhosmar Rodríguez se encuentra deprimido tras la amputación de su pierna y el fallecimiento de su pareja. Una pérdida irreparable que aún no logra obtener justicia. “Se siente triste, le apasionaba el deporte; él había estado jugando en primera y era futbolista en El Porvenir. Me dice ‘lo he perdido todo, papá’. Por eso quiero que las autoridades sean realistas y nos ayuden con los gastos. Me gustaría que nos brindaran su apoyo”, manifestó su progenitor.