Sumergidos por desborde de ríos: retrasan inicio del año escolar en 800 colegios de Loreto

En Loreto, aproximadamente 800 colegios han tenido que postergar el inicio de clases escolares 2025. Los alumnos de la región se han visto perjudicados por el aumento del caudal del río Amazonas y sus afluentes, lo que ha impedido que acudan a las aulas con normalidad.

Según informó la Gerencia Regional de Educación de Loreto, el 20 % de un total de 3,990 instituciones educativas se encuentran inundadas y en mal estado. El gerente de Educación, Edilberto Panduro, declaró para RPP que las autoridades están elaborando un plan de contingencia para que los estudiantes no pierdan clases y puedan iniciarlas la próxima semana.

Loreto retrasa su inicio de clases por inundaciones

Los escolares de Loreto no podrán regresar a clases este lunes 17 de marzo debido al aumento del caudal de los ríos Huallaga y Ucayali. Diversas instituciones han suspendido las clases, principalmente aquellas ubicadas en las provincias de Alto Amazonas y Ucayali, donde el desborde de ambos ríos ha inundado las calles.

Por su parte, las autoridades de la Gerencia Regional de Educación de Loreto afirman que pese a las dificultades causadas por el fenómeno natural, vienen coordina con las UGEL la recalendarización del año escolar para garantizar que los estudiantes afectados por la inundación no pierdan clases.

"Hay escuelas que están siendo inundadas; sin embargo, ello no quiere decir que los niños van a perder las clases. Estamos empleando otras estrategias para hacer llegar el trabajo o los maestros hacer el trabajo en cada uno de sus hogares", aclaró Panduro.

Ucayali: escolares también son afectados por lluvias

En Ucayali, aproximadamente 130 colegios están inundados, por lo que no iniciarán el año escolar este lunes 17 de marzo. Según informó el gobernador regional, Manuel Gambini Rupay, se espera que las clases se reanuden en los próximos días; sin embargo, no descartó extender la suspensión si las condiciones no mejoran.

"Todavía no vamos a iniciar el año escolar. Si las condiciones no mejoran, postergaremos una semana más", señaló. Asimismo, sobre la recuperación de clases, el mandatario afirmó que están trabajando en la creación de "espacios recuperables para que los niños reciban su educación completa".

