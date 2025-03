Escolares inician clases en colegio en ruinas en VES: “Nos dijeron que si queríamos carpetas, debíamos comprarlas”

Este lunes 17 de marzo, el año escolar inició a nivel nacional. Sin embargo, en el colegio San Martín de Porres 7072 de Villa El Salvador, el primero del distrito, vio sus clases postergadas debido al grave deterioro de su infraestructura, la falta de mobiliario escolar y el riesgo estructural ante sismos.

Los padres de familia denuncian que no fueron informados con anticipación sobre las condiciones en las que se encuentra la institución. Aseguran que, en el nivel primario, solo hay 10 carpetas para 32 estudiantes. “Nos dijeron el viernes que no había suficientes carpetas y que, si queríamos más, debíamos comprarlas nosotros”, declaró Carolina Rojas, madre de familia y exalumna del colegio, en conversación con Panamericana.

Padres denuncian abandono y exigen soluciones

En su primer día de clases, los estudiantes de la institución San Martín de Porres 7072 de Villa El Salvador tuvieron que permanecer en el patio debido al deterioro de la infraestructura. Los escolares tuvieron que aguardar la decisión de las autoridades, quienes analizaban los riesgos de utilizar las aulas en esas condiciones. Los más perjudicados serían los alumnos de secundaria, ya que los espacios de primaria presentan un estado más favorable.

“Si nos hubieran avisado antes, los padres habríamos arreglado las aulas. Aquí hay gente que trabaja en construcción y hubiera apoyado, pero no nos dijeron nada”, añadió Rojas.

Asimismo, la crisis del colegio se ha agravado por problemas administrativos tras el fallecimiento de la directora hace cuatro meses, lo que ha paralizado trámites clave ante la UGEL y el Ministerio de Educación. Ante esta situación, los padres exigen una intervención urgente de las autoridades.“No nos pueden decir de un día para otro que las clases no inician o que tenemos que retirar a nuestros hijos porque no hay condiciones. No podemos sacarlos a otro colegio de la noche a la mañana”, reclamó una madre de familia.

Situación precaria en las escuelas a nivel nacional

El avanzado deterioro de la infraestructura del colegio San Martín de Porres 7072 de Villa El Salvador representa un serio peligro. Las paredes presentan salitre, los techos muestran corrosión y las veredas, con desniveles y huecos abiertos, amenazan la seguridad de los alumnos. En uno de los pabellones, la base de las columnas está debilitada y expuesta, incrementando el riesgo estructural en caso de un sismo.

“Este colegio es el primero de Villa El Salvador y tiene 54 años, pero está en total abandono. Nos dijeron que iban a refaccionarlo, pero no han hecho nada”, señaló otro padre de familia.

Según un análisis de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), basado en datos del Ministerio de Educación (Minedu), más de 27.000 locales estatales de educación básica (51% del total) presentan un alto riesgo estructural, lo que hace necesaria su demolición y reconstrucción, mientras que solo el 39% de los locales educativos en el país cuentan con acceso adecuado a luz, agua y alcantarillado.

