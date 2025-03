¿Si tengo 17 años ya puedo tener mi DNI azul? Lo que indica Reniec sobre este trámite

El Documento Nacional de Identidad (DNI) azul es la identificación oficial de los ciudadanos peruanos mayores de 18 años. Emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), permite acreditar la identidad en trámites administrativos, electorales y legales. A diferencia del DNI amarillo, destinado a menores de edad, el azul es de uso permanente.

Es esencial para votar, acceder a servicios públicos y realizar gestiones bancarias, garantizando el reconocimiento legal en todo el país.En ese contexto, surge la pregunta: ¿si tengo 17 años, ya puedo obtener mi DNI azul? Esto es lo que indica Reniec sobre el trámite. Más detalles en la siguiente nota.

PUEDES VER: Confirman que estos regímenes del sector público recibirán dos remuneraciones económicas este 2025

¿Puedo obtener mi DNI azul si tengo 17 años?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que los ciudadanos que hayan cumplido 17 años pueden reemplazar su Documento Nacional de Identidad (DNI) amarillo por uno azul o electrónico.

A través de su cuenta oficial en la red social X, antes conocida como Twitter, la entidad explicó que los jóvenes que aún porten su DNI de menor edad tienen la opción de actualizarlo.

Para ello, pueden optar por el:

DNI azul abonando S/ 30 con el código 02121.

dNI electrónico por S/ 41 con el código 00521.

Renovación del DNI: ¿cuáles son los requisitos?

Para llevar a cabo este trámite, es imprescindible presentar el recibo de pago por derecho de renovación. Asimismo, se debe contar con una fotografía actual, que puede ser tomada gratuitamente en los centros de atención de Reniec. Si la sede no brinda este servicio, será necesario llevar una foto impresa a color, en tamaño pasaporte, con fondo blanco, sin retoques, de frente, sin lentes ni accesorios en la cabeza, salvo por razones religiosas.

Las personas con discapacidad permanente pueden realizar la renovación de manera gratuita, siempre que acudan de forma presencial y presenten su Carnet de Conadis o un certificado médico que acredite su condición.

DNI vencido: ¿qué trámites no se podrán realizar si no lo renuevan?

A partir de 2025, los ciudadanos que no renueven su DNI no podrán realizar diversos trámites esenciales, según lo precisó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Este documento es indispensable para actos civiles, comerciales, administrativos y judiciales, además del ejercicio del derecho al voto. Entre las principales restricciones por no contar con un DNI vigente se incluyen:

Imposibilidad de participar en procesos electorales.

Restricciones para realizar operaciones bancarias, como retiros, préstamos y recepción de remesas.

Impedimento para cobrar bonos y subsidios otorgados por el Estado .

. Imposibilidad de viajar dentro y fuera del país.

Restricción para trámites de matrimonio o divorcio.

Limitaciones en gestiones notariales, como permisos de salida para menores de edad.

Dificultades para tramitar o renovar la licencia de conducir.

Obstáculos en procesos judiciales de familia y otros trámites en la Sunarp.

Restricciones para la compra de inmuebles o vehículos.

Imposibilidad de acceder a una herencia.

Atención en Reniec y horarios disponibles

En todo el país, las oficinas de Reniec brindan atención de lunes a viernes en dos turnos: de 8.00 a. m. a 4.30 p. m. y de 8.00 a. m. a 4.45 p. m. Para verificar el horario exacto de la sede más cercana, se sugiere revisar la página web oficial de Reniec.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.