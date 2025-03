"¿Pagar S/100 para un ciclo le puede afectar?": rectora de San Marcos defiende cobro a ingresantes de colegios privados

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón Ruffner, volvió a opinar sobre el cobro de mensualidad para el pago de ingresantes provenientes de colegios privados. Propuesta sugerida en un reciente Consejo Universitario.

En una entrevista con Exitosa, Jerí Ramón defendió su postura, afirmando que los jóvenes que provienen de escuelas particulares tienen mayores oportunidades de acceder a la Decana de América. En contraste, sostiene que esta situación no se presenta para aquellos de bajos recursos.

"Yo no hago diferencias, digo que hay un sector que tiene oportunidades y otro que no, pero entiendo que hay colegios pequeños que pagan S/100 u S/80, pero hablemos de la realidad. Yo creo que ¿a un padre pagar S/100 todo un ciclo le puede afectar?", cuestionó la rectora.

Solo es una opinión

Jerí Ramón indicó que su propuesta se limita a ser un comentario, aclarando que no tiene la capacidad de legislar. Explicó que, para que se implemente el cobro de pensiones a los ingresantes de colegios privados, sería necesario primero modificar la Ley Universitaria.

Asimismo, pidió que como así, la educación hoy es gratuita, los estudiantes "deberían tener obligaciones". Como se recuerda, Ramón manifestó en el Consejo Universitario que la implementación de un cobro de pensiones permitiría mejorar la infraestructura de la universidad, aumentar la calidad educativa y asegurar mejores salarios para los docentes.

"Te comento porque hay alumnos que vienen de padres pudientes y se dedican a hacer política en la universidad y están con tercera repitencia y sus padres yo no sé si saben qué hacen o qué no hacen. Es cierto, no todos tienen la misma capacidad económica, pero sí hay alumnos del estrato A, B que sí podrían pagar. (…) Estamos haciendo ahora un filtro", agregó.

Cobro por repitencia

Por otro lado, la rectora de San Marcos opinó que los estudiantes que repitan cursos en la Decana de América deberían pagar. "Debería cobrar por repitencia de curso. (…) Nosotros en verano tenemos que darle el curso de nivelación y también piden gratuidad para el curso de nivelación cuando la norma dice que el alumno tienen derecho a dos ciclos regulares. El ciclo de nivelación tiene que ser asumido", sostuvo.

Reafirmó, además, que el 53% de los postulantes a San Marcos provienen de colegios privados. "¿Qué pasaría si un padre aporta aunque sea 10 soles, 20 soles. Antes pagábamos. (...) Cuando el padre y los alumnos dicen la educación es gratuita, engañan a los jóvenes. La educación no es gratuita ni en San Marcos ni en ninguna universidad pública", manifestó.