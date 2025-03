Hasta el momento, no hay información sobre su identificación o posibles medidas legales en su contra. Foto: difusión/Roger García

Un hombre fue captado en pleno trayecto del Metropolitano mientras utilizaba una máquina destornilladora para retirar las barandas de seguridad ubicadas en la parte posterior de un bus. Estas estructuras evitan que las personas se sienten en una zona inadecuada, lo que podría representar un peligro. Sin embargo, el sujeto justificó su acción al alegar que no quería viajar incómodo: "No me gusta ir apretado".

Pese a los reclamos de otros pasajeros, quienes lo instaban a detenerse y lo señalaron por vandalismo, el hombre continuó con su acción sin preocuparse. "No me lo voy a llevar, solo quiero sacarlo", respondió ante las críticas.

Rechazo de la ATU

El incidente generó reacciones en redes sociales, lo que llevó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a pronunciarse. "La ATU rechaza este tipo de acciones que ponen en peligro a los demás pasajeros", señalaron a través de su cuenta oficial en X, en respuesta al video viral.

La entidad subrayó la importancia de respetar la infraestructura del Metropolitano y advirtió sobre las consecuencias de este tipo de actos. Además, exhortó a los usuarios a reportar situaciones similares para evitar riesgos dentro del sistema de transporte.

Reacciones de los usuarios

El video generó indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes criticaron la acción del sujeto. Otros cuestionaron la falta de intervención inmediata de las autoridades o personal del Metropolitano en el momento de los hechos. Asimismo, a pesar de las críticas, hasta el momento no se ha reportado si el hombre fue identificado o si se tomará alguna medida legal en su contra.

