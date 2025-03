La reciente propuesta de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, ha encendido una ola de controversias entre los miembros de la comunidad universitaria. Esta sugerencia ha sido rechazada por muchos alumnos, quienes consideran que va en contra de la esencia de la educación pública gratuita. En un contexto donde se busca garantizar el acceso inclusivo a la educación superior, la posibilidad de que la universidad implemente esta medida ha preocupado a los miembros de la comunidad sanmarquina.

La rectora de la universidad, Jeri Ramón, expuso su propuesta durante una sesión del Consejo Universitario, tras analizar las cifras del proceso de admisión, que mostraron que una gran parte de los postulantes proviene de colegios privados. Esto la llevó a cuestionar si estos estudiantes deberían seguir siendo los principales beneficiarios de una universidad pública gratuita. Sin embargo, su planteamiento fue rechazado por varios sectores de la comunidad académica, quienes defienden la gratuidad universitaria y los principios de igualdad que caracterizan a la UNMSM.

Estudiantes peruanos se oponen a la propuesta de la rectora de la UNMSM

El rechazo a la propuesta de Jeri Ramón es contundente. Alumnos de diversas facultades de la UNMSM se han manifestado en contra de la posibilidad de que se implementen cobros diferenciados para los estudiantes de colegios privados. La mayoría de ellos considera que la educación pública debe mantenerse accesible para todos, independientemente de su origen educativo. "Si estoy en una universidad nacional es porque tengo dificultades para cubrir los costos de una universidad particular", comentó una estudiante en una entrevista reciente para Exitosa.

Además, varios de los estudiantes mencionan que el origen educativo de un estudiante no es indicativo de su situación económica. "La rectora no es aceptada aquí en San Marcos por todas las gestiones que ha tenido y por los sucesos que se han dado en la universidad. La comunidad universitaria no está de acuerdo con sus propuestas, y si se concretara esta medida, perderíamos lo que hace única a esta universidad: su carácter inclusivo", expresó una alumna

Jeri Ramón, rectora de la UNMSM, sugiere pago de pensión para estudiantes de colegios privados

La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, planteó la posibilidad de un cobro diferenciado para los estudiantes de colegios privados durante una reciente sesión del Consejo Universitario. Según sus palabras, esta propuesta surgió de un análisis sobre el perfil de los postulantes al proceso de admisión, que reveló que el 55.5% de los inscritos provienen de colegios privados. En su discurso, Ramón expresó que su intención es asegurar que los estudiantes provenientes de sectores más vulnerables tengan mayor acceso a la universidad pública, que debe priorizar a quienes más lo necesitan.

Si bien la rectora dejó claro que la propuesta no se trataba de una decisión formal ni una recomendación oficial, su reflexión generó un intenso debate dentro de la comunidad académica. Los detractores de la idea argumentan que imponer una diferencia económica entre los estudiantes podría dañar los principios de equidad e inclusión que la universidad pública debe defender.

En su intervención, la rectora también destacó que los beneficios de la educación pública deberían destinarse principalmente a aquellos con menos recursos. Sin embargo, la propuesta ha causado gran malestar entre los estudiantes, quienes consideran que la UNMSM no debe dejar de ser una institución accesible para todos los peruanos, sin importar su procedencia.