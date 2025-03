Una mujer, víctima de agresión, acudió a la comisaría Laderas de Villa en Villa El Salvador para denunciar a R. Sánchez C., un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), por violencia física. Sin embargo, este mismo agresor le impidió recibir la denuncia, pese a que aceptó que la había violentado, según consta en un video grabado por la afectada.

"Te pegué mucho, sí, pero no te iba a matar. Tampoco soy así", se le escucha decir al efectivo policial durante la conversación. Pese a la negativa en la recepción de la denuncia, la víctima no podía recurrir a otro agente, pues fue impedida por su agresor.

Policía impidió que su pareja lo denunciara

El agresor intentó persuadir a la víctima para que no presente su denuncia a través de la manipulación: "Ya no lo voy a hacer. Vamos a entrar (a la comisaría) y te vas a sentar. Me van a decir ¿tienes alguna relación? No tengo nada, no me ha pegado", le indicaba Sánchez Castillo a la afectada para que niegue sus actos violentos que terminaron en lesiones físicas.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

