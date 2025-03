Más de 20.000 postulantes se presentaron al último examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Uno de ellos fue Mizael Bautista Mendoza, un joven de 19 años, quien aspiraba a conseguir una las 49 vacantes que ofrecía la carrera de Ingeniería Mecatrónica. En una entrevista con La República, reveló que, aunque en su interior tenía la certeza de que lograría ingresar a esta prestigiosa institución del Perú, nunca imaginó que alcanzaría el primer puesto en su especialidad.

Con un destacado puntaje de 1519.750, uno de los más altos del examen de admisión 2025-II de la UNMSM, Mizael Bautista Mendoza logró asegurar su ingreso a la universidad.

"Este primer puesto salió de la nada. Yo no buscaba eso. Si bien el ciclo pasado recuerdo que quería ingresar (a la UNMSM) pero en un buen puesto porque pensaba que eso me iba a llevar a grandes cosas, en el camino me di cuenta de que no es así (...) por eso en esta oportunidad fui muy tranquilo al examen", indicó Mizael.

¿Cómo se preparó Mizael para ingresar a la UNMSM en primer puesto?

Para Mizael, lo más importante en su preparación para ingresar a la UNMSM fue establecer un horario de estudio y asegurarse de dormir ocho horas diarias, evitando desvelarse. Aunque en la academia Vonex sus clases terminaban a las 5 de la tarde, solía quedarse unas horas más en el campus para repasar los temas vistos durante el día y reforzar su aprendizaje.

"Yo pensaba que mientras más horas (me queda despierto) más aprendía, pero no era verdad. Y ahora (para este examen) intenté dormir mis horas y tener un buen horario de estudios, pero siempre fui muy flexible", señaló el cachimbo.

Una semana antes del examen de admisión, el destacado estudiante decidió cambiar su estrategia de estudios. Según comentó, para evitar saturarse y llegar tranquilo a la prueba, decidió solo repasar algunos temas puntuales de cada curso. "Estudiaba lo más importante, ya no me mata mucho porque sentí que ya había reforzado bastante. Confié en mis conocimientos porque me estuve preparando como si fuera (a postular a) una carrera más peleada como Medicina", comentó.

El error que le costó su vacante en la UNMSM meses atrás

Una de las experiencias más frustrantes para Mizael ocurrió durante el examen de admisión de octubre, cuando un error le costó su ingreso a la UNMSM. Según contó, los nervios le jugaron en contra y, al momento de marcar sus respuestas, se confundió de pregunta, saltándose diez casillas en su hoja de respuestas, lo que afectó gravemente su puntaje final.

"Tuve un problema en el examen pasado. Estuve muy nervioso y al momento de pasar mis claves (me di cuenta) que me había saltado como 10 (preguntas). Osea, las respuestas que iban en Actitudinal lo pasé en RV. Borré todo y como ya estaban recogiendo el examen no tuve tiempo de pasar mis claves. Me fue fatal (..) Y para este ciclo me compré un cronómetro y me puse a practicar con ello (...) Me sobró tiempo en este examen", reveló.

Esta experiencia fue una valiosa lección para Mizael, quien decidió adquirir un cronómetro para medir su tiempo de respuesta en cada pregunta. Gracias a esta estrategia y a su perseverancia, logró obtener su vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).