Lograr ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es un desafío que requiere esfuerzo y dedicación, pero alcanzar el primer puesto en una de sus carreras más demandadas es un logro aún más extraordinario. Este es el caso de Camila Alvarado Risco, quien destacó en el reciente examen de admisión 2025-I al obtener el primer lugar en la carrera de Medicina con tan solo 17 años, consolidando así su ingreso a la Decana de América.

En una entrevista con La República, ella confesó que, cuando estaba en quinto de secundaria, postuló por primera vez a la carrera de Toxicología en 2023, pero no logró ingresar. Sin embargo, nunca se rindió y, gracias a un exigente método de estudio, obtuvo el primer puesto en el examen de admisión 2025-I.

¿Cuál era su método de estudio para alcanzar el primer lugar?

La joven estudiante reveló que se preparó en la academia Vonex, donde estudiaba los temas del examen. "Las clases comenzaban a las 8 a. m. y terminaban a las 6 p. m. Luego, llegaba a casa a las 8 y repasaba lo aprendido durante el día", contó.

Asimismo, comentó que, debido al cansancio acumulado por la semana de estudios, a veces dejaba los repasos para el fin de semana. "Los sábados terminaba los temas pendientes, y los domingos repasaba teoría o conceptos que sentía que estaba olvidando", añadió.

Logró obtener el primer puesto entre los 5.065 postulantes. Foto: Andina

¿Cuántas horas al día estudiaba?

Estudiaba entre 10 y 12 horas diarias, pero también se daba descansos adecuados, ya que era consciente de que necesitaba recuperarse para rendir de manera eficiente. "Procuraba relajarme un poco para no sobrecargarme. Sabía que, si me agotaba demasiado, no rendiría bien", agregó.

A pesar de su disciplinada preparación, Camila tenía dudas sobre si lograría una vacante. "Tenía miedo porque lo vi complicado. Pensé que los puntajes subirían mucho y que quizás no ingresaría por algunas preguntas", declaró. Sin embargo, al notar que resolvía los problemas poco a poco, ganó confianza y finalmente obtuvo un puntaje de 1.527.

¿Desde cuándo tuvo el sueño de ingresar a UNMSM?

En una entrevista con RTV San Marcos, la joven estudiante reveló que desde niña imaginaba ser estudiante de San Marcos. "Yo siempre decía: Soy de la Universidad San Marcos", recordó.

Y ese sueño finalmente se hizo realidad cuando su tutora le envió una captura de pantalla confirmándole que había obtenido una vacante. "Y todavía en primer lugar", comentó con orgullo.