Cachimbo de la UNMSM revela que un profesor lo desanimó por tener 2 trabajos: "Nunca vas a ingresar"

"No dejen que nadie apague sus sueños", resaltaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

Un joven ingresante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) compartió su inspiradora historia de superación, destacando cómo logró ingresar a la carrera de Artes a pesar de las adversidades. El camino no fue fácil para este joven, quien luchó por alcanzar una vacante en la Decana de América mientras trabajaba en dos empleos para costear sus estudios. Su historia es un testimonio del esfuerzo y la determinación que se necesita para alcanzar los sueños, sin importar las dificultades que puedan surgir en el camino.

Logró ingreso a la UNMSM con 2 trabajos

En un video viral de TikTok, el joven relató cómo, pese a las múltiples responsabilidades laborales, logró superar los obstáculos y cumplir su sueño de ingresar a la UNMSM. Mientras trabajaba simultáneamente en KFC y en Rustica, encontraba el tiempo para estudiar en una academia. A pesar de la presión y las largas horas de trabajo, nunca perdió de vista su objetivo.

"Un profesor de Economía en otra academia me dijo en mi cara: 'Si tú trabajas y estudias, nunca vas a ingresar'. Yo el día de hoy digo que he ingresado a la carrera de Artes. Soy cachimbo San Marcos", exclamó emocionado en el video, con una sonrisa de satisfacción.

La historia del joven se viralizó rápidamente en redes sociales, sorprendiendo a miles de personas. La declaración del profesor que intentó desmotivarlo se convirtió en un punto clave en su relato. Sin embargo, este comentario negativo solo sirvió para fortalecer su determinación y, a través de su esfuerzo y dedicación, logró desmentir las palabras del profesor, demostrando que con perseverancia y trabajo duro se puede alcanzar cualquier meta. La historia se convirtió en un mensaje de esperanza para muchos estudiantes que enfrentan circunstancias difíciles.

Usuarios lo alentaron

Las reacciones de los usuarios en redes sociales fueron mayormente de apoyo y admiración. “La vocación da sentido a la profesión. Sin ella, el estudio se convierte en un medio vacío”, comentó un usuario, destacando la importancia de tener pasión por lo que se hace. Otros se sintieron inspirados por la historia del joven y le brindaron palabras de aliento: "No se dejen guiar por los malos comentarios. Si se tiene el deseo y la determinación, todo es posible", escribió uno de los seguidores en los comentarios del video.

"Seguir adelante es lo más importante. No dejen que nadie apague sus sueños", añadió otro. Además de estos mensajes, otros usuarios compartieron sus propias experiencias de lucha y perseverancia. “Tu historia me inspira mucho. No hay excusas cuando se tiene un sueño claro. ¡Qué orgullo, sigue adelante!”, comentó un seguidor. Otro usuario escribió: “A veces los obstáculos parecen insuperables, pero con esfuerzo todo es posible. Felicitaciones por tu logro, ¡eres un ejemplo!” Mientras que otro seguidor expresó: "Nunca dejen que un comentario negativo los haga rendirse".