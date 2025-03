El Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud ha dado un paso significativo en el tratamiento de cataratas avanzadas con la introducción de la técnica quirúrgica "Combo-Chop". Este procedimiento permite realizar la extracción de cataratas en solo 10 minutos, marcando un avance notable en la medicina oftalmológica.

La nueva técnica no solo reduce el tiempo de cirugía, sino que también mejora la recuperación de los pacientes, especialmente aquellos con problemas graves de visión. El doctor Juan Carlos Martínez Quijandría, médico asistencial del Servicio de Oftalmología del hospital, ha destacado las ventajas de este método, que utiliza dos agujas para fragmentar la catarata en cuatro partes, facilitando así su extracción.

"Combo-Chop": La innovadora técnica de EsSalud para operar cataratas

La implementación de "Combo-Chop" representa un cambio en el enfoque quirúrgico, permitiendo a los pacientes regresar a sus hogares el mismo día de la operación, lo que es especialmente beneficioso para los adultos mayores, quienes son los más afectados por esta condición.

La nueva técnica está diseñada para cataratas de grado 4 a 6. Foto: Andina

La técnica "Combo-Chop" se ha diseñado específicamente para tratar cataratas de grado 4 a 6, que son las más complejas y que afectan a personas mayores de 70 años. Según el doctor Martínez, este procedimiento reduce el uso de ultrasonido, lo que contribuye a mejores resultados postoperatorios. Las agujas utilizadas son de número 25, lo que las hace económicas y seguras.

Pacientes beneficiados con esta nueva técnica

Una de las pacientes que se benefició de esta técnica es la señora Rosario Huamán, de 71 años, quien fue operada de cataratas en ambos ojos. Ella expresó su satisfacción con el procedimiento, afirmando: "La operación fue excelente. Los doctores fueron muy amables, me explicaron todo y me atendieron muy bien. Me voy feliz, antes no veía casi nada y ahora puedo leer hasta las letras pequeñas".

"El paciente llega, se le opera y regresa a casa el mismo día. Además, la recuperación es más rápida debido a la menor inflamación", explicó el doctor Martínez. Este avance en la cirugía de cataratas no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también representa un avance significativo en la oftalmología en el país.

