Betza Ore, la peruana que afrontó su discapacidad y hoy triunfa en Chile como investigadora: "Nunca me he dejado caer"

Betza Ore Asto, una joven investigadora peruana con discapacidad, ha logrado un nuevo hito en su carrera académica al obtener una beca para cursar un doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su historia es un ejemplo de perseverancia y dedicación, superando dificultades desde su infancia en Huancavelica hasta destacar en el mundo académico internacional.

¿Cómo ocurrió su accidente?

Betza creció en la comunidad de Atocc, en Tayacaja, Huancavelica. A los seis años, sufrió un accidente por un automóvil que casi le costó la pierna derecha. Su madre luchó para que recibiera atención médica, vendiendo sus pertenencias para trasladarla a Lima. A pesar de las secuelas, Betza no permitió que su discapacidad la detuviera y destacó en sus estudios. "Siempre he sido dedicada y perseverante. Nunca me he dejado caer", afirma.

¿Cómo las becas la ayudaron a seguir estudiando?

Gracias a una beca, ingresó a la Universidad Nacional del Centro del Perú para estudiar Ciencias Forestales y del Ambiente. Durante su formación, participó en voluntariados ambientales y trabajó en diversas instituciones. Su esfuerzo la llevó a desempeñarse como investigadora en el Instituto Nacional de Innovación Agraria y en proyectos ambientales de gobiernos locales.

En plena pandemia, Betza obtuvo la Beca Generación del Bicentenario del Pronabec y viajó a Chile para estudiar una maestría en Ingeniería Hidráulica y Ambiental en la Pontificia Universidad Católica. No solo destacó por su desempeño académico, sino que también realizó investigaciones sobre calidad del agua en comunidades rurales chilenas.

Su asesor de tesis, el PhD. Pablo Pastén, insistió en que sustentara su trabajo de manera presencial debido a su capacidad y seguridad. Tras su éxito en la maestría, Betza aplicó y ganó la Beca de Doctorado Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile, permitiéndole continuar con su formación en el mismo país.

El pasado 5 de febrero, Betza celebró su cumpleaños en Atocc rodeada de familiares, amigos y profesores que la consideran un ejemplo a seguir.

Ahora, con su doctorado, espera seguir contribuyendo a la investigación científica y ser una inspiración para jóvenes que buscan superar sus propios límites. "Mi sueño es ser una fuente de apoyo para otros jóvenes como yo", concluye.