Luis Peña Crescioni se graduó con honores en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Puerto Rico y logró uno de sus mayores sueños al ingresar a la NASA en Florida, Estados Unidos. "Entrar a la NASA era una de las metas que había tenido toda mi vida, uno de mis sueños", declaró al diario Clarín. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado el anhelo que había perseguido durante años, una inquietud aún mayor lo llevó a tomar una decisión inesperada: renunciar a su carrera para emprender una aventura que lo llevaría a recorrer el mundo.

¿Cómo fueron los inicios en su etapa como creador de contenido?

En 2021, compró un pasaje para viajar a Panamá y se propuso el objetivo de generar contenido en YouTube. Ese fue el inicio de su camino como youtuber. En sus primeros videos, se le ve entrevistando a las personas del lugar y brindando datos curiosos sobre los espacios visitados.

"La NASA era espectacular para aprender y me pagaba muy bien, pero me limitaban en lo que yo quería hacer en la vida", dijo. Fue una decisión que entristeció a sus padres, pues siempre destacó en la universidad con muy buenas notas y realizaba conferencias para perfeccionarse como profesional. "Pero me apoyaron", sostuvo.

Fue tanta su pasión por esta nueva etapa de su vida que se inscribió en clases de postproducción de video y fotografía en la Universidad Carlos III de Madrid, lo que le permitió mejorar la calidad de su contenido.

¿Cómo se sentía trabajando en la NASA?

"Me sentía un nene chiquito todos los días. Éramos lo que en inglés se llama ‘space freakes’, amantes del espacio", afirmó. Para Luis Peña, la NASA fue "una experiencia hermosa", ya que le ayudó a ser mucho más creativo en sus proyectos.

En la NASA, realizó trabajos para la Estación Espacial Internacional y en misiones de la nave Orion Spacecraft hacia Marte y la Luna.

Sin embargo, a pesar de sus destacadas labores como ingeniero, su pasión por viajar era tan grande que, mientras trabajaba en Florida, cada mes visitaba algún país de Centroamérica para ampliar su repertorio cultural.

¿En qué año renuncia para dedicarse completamente a ser YouTuber?

En 2022, después de trabajar un tiempo y ahorrar cierto dinero, renunció al trabajo de su vida y viajó por América del Sur durante un año. Allí conoció Argentina, el país donde más tiempo permaneció en su estadía de doce meses y el que más disfrutó visitar.

"Ahí comenzó mi aventura. Ese fue el gran proyecto de mi vida", comentó. "No sabía nada del Norte argentino, nunca había visto fotos. Cuando llegué, quedé encantado", resaltó el ingeniero.

¿Cuál es su próxima aventura?

Luis, con 85 países ya visitados, proyecta su próxima travesía al sur de África, donde espera recorrer 11 países.

"En la pandemia me di cuenta de que mi pasión de viajar sobrepasó la del espacio y la de la ingeniería. Siempre quise tener mi propio negocio y ser el creador de mi propia vida y mi propio sueño”, sostuvo el YouTuber.