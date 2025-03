Pacientes han mostrado su descontento por el aumento de tarifas den el hospital público Larco Herrera, el cual fue de hasta un 400%. Estos altos costos afectan a los pacientes, pues muchos no pueden costear o atenderse en el centro de salud especializado. "Antes pagaba S/15 por cita, ahora debo pagar S/64", sostuvo una ciudadana para Latina.

De acuerdo con el informe, actualmente el Perú cuenta con diez psicólogos por cada cien mil habitantes y, por si fuera poco, solo tres psiquiatras para la misma cantidad de personas. Ello refleja la creciente crisis en torno a la salud mental que hay en nuestro país.

La nueva tarifa del hospital Larco Herrera perjudica a pacientes

Los familiares de los pacientes que se atendían en el hospital público Larco Herrera expresaron su malestar por las altas tarifas del centro de salud, las cuales han perjudicado a quienes buscaban tratarse o continuar con sus terapias. Tal es el caso de Rosario Lozano, la abuela de una paciente, quien se dio con la sorpresa del aumento de precios al llegar al hospital.

"Antes me costaba S/15 cada sesión dependiendo las terapias. Ahora debo pagar S/232 por semana. De dónde lo saco si los sueldos son bajos", sostuvo. De acuerdo al reportaje, en 2024 un paciente podía pagar el monto de S/15 por una cita, no obstante, ahora deberá desembolsar S/64 por el mismo servicio.

En ese sentido, muchos llegan solo hasta la puerta del hospital y se regresan sin citas ni tratamientos, pues no tienen cómo cubrir los gastos que impone el nuevo tarifario. "Llegué a pagar mis S/15 y me dijeron que no. Vine por gusto. Me dijeron que hable con la asistenta social, pero tampoco me dejan"; sostuvo uno madre de familia tras lamentar que su hija se quedó sin terapias, pues no puede pagarlas.

Más de S/300 en la primera semana de tratamiento

La situación pone en manifiesto que tener problemas de salud mental podría salir caro en nuestro país, teniendo en cuenta los costos que se maneja actualmente. De acuerdo con Teresa Machado, decana del Colegio de Psicólogos, tener una atención oportuna en salud mental es costosa.

"Es cara, una atención en salud mental no te baja de S/200 por consulta, los medicamentos de igual forma", expresó. Cabe resaltar que el reportaje mostró los precios para pacientes que no cuentan con SIS en base al nuevo tarifario:

Entrevista Psiquiátrica: S/64

S/64 Evaluación Psicológica: S/82

S/82 Terapia según la gravedad del caso: S/63 - S/105

Pronunciamiento del hospital Larco Herrera

De acuerdo al hospital público Larco Herrera, se explicó que la nueva tarifa responde al sinceramiento técnico de los precios, los cuales no se actualizaron desde hace 10 años. No obstante, afirmaron que se hará un nuevo reajuste a fin de mitigar esta problemática en torno a los altos precios.

"El director del hospital ha dado la indicación de hacer una nueva revisión y hemos ido ajustando algunos componentes en cada proceso. Ya tenemos nuevas tarifas, menores. La próxima semana, como máximo, debería estar saliendo esta resolución", sostuvo Julián Sarria García, vocero del hospital Larco Herrera.

