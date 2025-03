Sujetos atacan con palos a periodistas de Latina durante cobertura de incendio de Barrios Altos

Un grupo de sujetos agredió a los periodistas de Latina Noticias mientras realizaban un reportaje sobre el incendio en Barrios Altos. El incidente, que fue captado en video, ha generado una ola de indignación en las redes sociales y ha puesto de manifiesto los riesgos a los que la prensa está expuesta, pues en muchas ocasiones no cuentan con personal de seguridad.

El ataque ocurrió el último miércoles 5 de marzo, cuando el equipo de Latina Noticias se encontraba cubriendo el incendio ocurrido en los almacenes ilegales de Barrios Altos. Los agresores, que no han sido identificados, se acercaron al camarógrafo y, luego de un intercambio de palabras, intentaron agredirlos con palos y piedras. El hecho escaló cuando empezó una pelea cuerpo a cuerpo entre ambos. Ante lo sucedido, el personal de serenazgo tuvo que intervenir.

PUEDES VER: Cámaras captan atropello de sereno por camión mezclador en San Juan de Miraflores

Periodistas de Latina fueron agredidos por sujetos en Barrios Altos

En medio de la cobertura de la cobertura del incendio en Barrios Altos en Cercado de Lima, el equipo de Latina Noticias fue víctima de una agresión violenta por parte de un grupo de personas. El reportero Smith Quispe se encontraba indagando sobre la existencia de viviendas que operaban como almacenes ilegales cuando se desató el ataque.

Según el relato de Quispe, un individuo sin camiseta no solo propinó golpes al camarógrafo, sino que, en un acto de furia, intentó agredirlo con un palo. La tensión aumentó, llevando a un enfrentamiento físico entre el reportero y el agresor. "Agarra un palo e intenta golpearlo. Pelean cuerpo a cuerpo, pero aparece un sereno que nos ayudó. Toda a familia salió en su defensa (del agresor). No podíamos dejarlo ir así nomas luego de que golpeara al camarógrafo, me insultara y golpear a los serenos", sostuvo Quispe.

Serenazgo tuvo que intervenir en el enfrentamiento

Pese a que dos serenazgos intervinieron en el enfrentamiento, los sujetos también los agredieron. Incluso, uno de los familiares de los agresores salió de su vivienda para golpear en el rostro al periodista Smith Quispe, quién también expresó su indignación frente a la falta de apoyo policial.

De acuerdo al testimonio del periodista, la Policía Nacional del Perú apareció en el lugar de los hechos, pero no tomó acciones tras lo sucedido. "Una de ellas (familiares) me quita los lentes, me golpea en la cara y luego se mete a su casa. Le dije a la Policía 'agárrenla', pero la familia salió a rescatarla de algún modo y la Policía no hizo nada más que eso", sostuvo Smith Quispe, quien aseguró que los efectivos policiales no llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.