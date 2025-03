Peligro en la Carretera Central: al menos 21 puentes están por colapsar y urge que sean reemplazados

Ha pasado menos de un mes desde el colapso del puente de Chancay, que dejó dos fallecidos y más de 40 heridos, y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) acaba de lanzar otra advertencia: el peligro ronda en varios tramos de la Carretera Central.

Y así es. A través de evaluaciones de especialistas, el Ositrán ha venido advirtiendo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que existen al menos 21 puentes y pontones que se encuentran en estado crítico y a punto de colapsar en la Carretera Central, específicamente en los tramos ubicados en Cerro de Pasco, Junín y Huancayo.

"Estos puentes no solo necesitan mantenimiento, sino cambios completos en su estructura”, afirmó la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, quien señaló que desde el 2019 han enviado 17 informes y oficios al MTC porque el riesgo es muy alto; no obstante, hasta la fecha no han recibido una respuesta clara y contundente.

Los 21 puentes que deben ser reemplazados totalmente se encuentran en lo que también se denomina el Tramo 2 de la IIRSA Centro, cuya concesión le corresponde a la empresa Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes).

De esa cifra total, 15 están en Junín, cuatro en Cerro de Pasco y dos en Huancayo. En la lista figuran los puentes Ricardo Palma, Habich, Llican, Huallautpe, Tamboraque I, II y II e Infiernillo; además de Anchi I y II, Chicla II, Bellavista I y II, Tablachaca, Chinchan, Ponton Siberia, Huayre; así como otros cuatro pontones.

Problema en contrato

Pero, ¿cuál es el problema para no tomar acciones inmediatas? La presidenta de Ositrán explicó que, si bien ese tramo de la Carretera Central está concesionado, no está establecido en el contrato si estas intervenciones mayores deben hacerlas el operador o el MTC.

“Nosotros planteamos que lleguen a un consenso porque existe un riesgo alto y no queremos que ocurra otra tragedia como la de Chancay. El MTC, como concedente, puede encomendar a Deviandes que se encargue de los puentes o hacerlo por su cuenta”, dijo Zambrano.

Por su parte, el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, consideró preocupante que el MTC no atienda de manera urgente esta advertencia, teniendo en cuenta que por la Carretera Central se trasladan más de 9.000 vehículos, sobre todo de carga pesada, por ser la vía que une Lima con la sierra y selva central que son la despensa de la capital.

“Esta vía tiene más de 90 años. Se empezó a construir en 1924 y concluyó en 1934. En todos estos años, su estructura ha sufrido por las lluvias, los huaicos y aludes que se registran constantemente. El MTC debe encargar estas obras o hacerlo por cuenta propia. Lo que no debe pasar es que siga pasando el tiempo sin tomar acciones”, expresó.

Respuesta del MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones respondió que se ha decidido realizar los estudios definitivos de ingeniería para reemplazar tres de los 21 puentes en riesgo de la Carretera Central. Para eso se ha firmado un acuerdo con Deviandes.

Los puentes que serán intervenidos están en el kilómetro 5 y 12 (Siberia) del subtramo La Oroya-Huancayo y en el kilómetro 11 del subtramo La Oroya- Desvío Cerro de Pasco.

También informó que se ha encargado a Deviandes elaborar un informe técnico que sustente la necesidad de intervenir cuatro puentes adicionales en el subtramo Ricardo Palma-La Oroya, los cuales son Habich, Llican, Huallatupe y Tamboraque III.

Lamentablemente, estas acciones no son inmediatas y el peligro, como se dijo, ronda en la Carretera Central.