La Libertad: criminales lanzan explosivo a la casa de padres del alcalde de Chao

¡Terrible! Un grupo de criminales lanzó un artefacto explosivo contra la vivienda de los padres del alcalde del distrito de Chao, Juan Carlos Soles Carvajal, en la provincia de Virú, región La Libertad. El ataque dejó daños materiales.

Según información preliminar, el suceso ocurrió la noche del domingo 2 de marzo, a pocas cuadras de la plaza de armas de Nuevo Chao. El fuerte estruendo alarmó a los vecinos y generó pánico en la zona.

No hay amenazas

Al respecto, el burgomaestre de Chao mencionó no conocer la razón detrás del ataque delincuencial, ya que asegura que ni él ni su familia han recibido cartas extorsivas ni mensajes amenazantes.

"Hasta el momento, no hemos recibido ninguna carta extorsiva. Al inicio de mi gestión, en 2023, me amenazaron y me pedían 50 mil soles, pero bloqueé el número y no pasó nada", contó Soles Carvajal.

Por último, exige a las autoridades que investiguen el atentado y agregó que la mayor parte de su población vive bajo la amenaza de los extorsionadores, quienes piden grandes cantidades de dinero a cambio de garantizar su seguridad.

"Pido a la Policía que realice su trabajo en el tema de investigación, ya que todo el distrito de Chao está siendo extorsionado por delincuentes que no tiene nada que hacer y se dedican a estos actos. Espero que lleven a cabo un trabajo de inteligencia y capturen a los responsables", finalizó el burgomaestre.