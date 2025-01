Nada detiene los ataques contra los transportistas. En Trujillo, extorsionadores detonaron un explosivo dentro del depósito de la empresa de transporte El Cortijo, destruyendo 10 vehículos y 11 viviendas ubicadas en la cuadra 29 de la avenida Jaime Blanco, en el sector Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de El Porvenir. Esto originó que los conductores de la citada empresa tuvieran temor de salir a trabajar.

Nehemías Sandoval Ascón, gerente de la empresa de transportes El Cortijo, indicó a La República que ninguno de sus conductores había recibido amenazas previamente. Sin embargo, repentinamente fueron blanco de un ataque con explosivo que causó daños graves a los vehículos estacionados, así como la oficina de la empresa y varias casas cercanas.

“Esta modalidad de ataque se ha vuelto muy común en Trujillo en estos tiempos. Nos colocaron un explosivo acompañado de una hoja con una amenaza. Todos estamos asustados. Las extorsiones han aumentado en estos últimos meses lamentablemente”, señaló Sandoval.

Tras la detonación del explosivo 10 buses terminaron con las ventanas rotas. Foto: Sergio Verde / Urpi-Lr

Dejaron amenaza

A raíz de este hecho, los trabajadores de la empresa se negaron a salir a trabajar por temor a represalias contra sus vidas. La amenaza, dejada junto al explosivo, contenía un mensaje explícito: “Si no pagan, comenzaremos a matar a los choferes. Atte: HS”, se lee en la hoja.

Ante esto, Sandoval pidió mayor seguridad para su empresa y trabajadores, con el fin de evitar que situaciones como esta se repitan o, peor aún, que alguno de sus empleados pierda la vida.

“Algunos de los conductores salieron a trabajar tarde y con miedo. Tomaremos algunas medidas por la seguridad de nuestros trabajadores. Todo el caso ya se encuentra en investigación”, mencionó.

11 casas destruidas

En esa línea, vecinos del distrito de El Porvenir señalaron que la explosión retumbó a lo largo de toda una manzana, afectando al menos 11 viviendas en la zona conocida como el distrito zapatero. Además, indicaron que sería la primera vez que la empresa de transporte sufre un ataque extorsivo y solicitaron mayor presencia policial para garantizar su seguridad.

“Casi toda la manzana ha quedado afectada. Nosotros vivimos cerca del paradero (de la empresa de transporte). Es la primera vez que sucede algo así. Pedimos más protección y seguridad. Aquí casi no vienen a patrullar”, manifestó una vecina del lugar.

Las detonaciones dañaron las ventanas de las casas cercanas, Foto: Sergio Verde / Urpi-Lr

Un herido

Producto de la detonación del explosivo, un adulto mayor que descansaba en su casa sufrió varias heridas en la cabeza. “Yo estaba durmiendo, y el estruendo del impacto me hizo saltar de la cama. Me di la vuelta y la ventana cayó sobre mi cabeza. Me han puesto tres puntos “, relató Carmen Polo Saldaña, la persona afectada.

En tanto, el mayor PNP Diego Montenegro, comisario de Alto Trujillo, informó que tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el atentado. Los capturados fueron identificados como Guillermo Loyola Mercedes (22 años), Ricardo Veneros Monzón (19 años) y Edwin Herrera Sánchez (37 años).

Durante la intervención, se les encontró en posesión de nueve cartuchos de dinamita, dos mechas lentas con sus respectivos fulminantes, un manuscrito extorsivo, tres equipos celulares, una moto lineal y una camioneta. Estas evidencias serán fundamentales en el proceso de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

“Estos detenidos pertenecerían a la organización a 'Los Pulpos Nueva Generación' . Seguimos investigando este caso y estamos contra el reloj, ya que contamos con 48 horas para realizar las diligencias correspondientes. También revisaremos las cámaras de seguridad como parte del proceso”, afirmó.

La Policía logró detener a tres sospechosos. Foto: LR

Asesinan a mototaxista por cupos

Un mototaxista, de 65 años, fue asesinado de tres disparos presuntamente por negarse a pagar un cupo de S/2 exigido por extorsionadores en Carabayllo. La víctima mortal fue identificado Rodolfo Zavala Soto.

Según el hermano de la víctima, la asociación de mototaxistas “Progreso Carabayllo” recibía constantes amenazas de bandas organizadas. Las primeras investigaciones apuntan a que este crimen podría estar vinculado a la banda criminal conocida como “El Monstruo”, que opera en la zona. Las autoridades trabajan en la identificación y captura de los responsables.