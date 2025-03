El actual aeropuerto Jorge Chávez albergará oficinas y espacios de logística

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez se alista, luego de dos postergaciones, para su inauguración del 30 de marzo. Y si bien las expectativas están puestas en él, es importante preguntar qué pasará con las instalaciones que todavía albergan al aeropuerto de la av. Faucett, el cual ha funcionado por décadas.

Este diario consultó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y también con el concesionario Lima Airport Partners (LAP) sobre el destino que tendrá el viejo terminal. El primero señaló que, de acuerdo al Plan Maestro presentado por el concesionario, el terminal actual será un espacio que albergará oficinas comerciales y actividades logísticas; “no obstante, el concesionario sigue evaluando el uso que se dará a dicha infraestructura”.

Los terrenos donde se ubica el antiguo aeropuerto Jorge Chávez forman parte de las áreas entregadas en concesión, por lo que seguirán bajo la administración de la operadora LAP, señala el MTC.

Lima Airport Partners, por su parte, señala que en adelante las instalaciones serán destinadas para usos operacionales, comerciales, logísticos u otros que se definan en el futuro. “Estas acciones forman parte del Plan de Desarrollo del Aeropuerto, enfocado en su crecimiento”.

Precisaron también que el acceso a este espacio será solo para personal autorizado: trabajadores y pasajeros que necesiten tramitar su pasaporte de emergencia, ya que la oficina que verá estos trámites seguirá funcionando en el terminal existente en la av. Faucett.

“Cabe resaltar que las áreas operativas destinadas al desplazamiento y estacionamiento de aeronaves seguirán en uso y pasarán a formar parte del nuevo aeropuerto”, añaden.

Comercios dependen de turistas

Sin embargo, existen actualmente un hotel (Costas del Sol) y comercios que dependen de los turistas.

Al respecto, LAP señala que el hotel seguirá operando en el mismo lugar, aunque no contará con una vía exclusiva hacia el nuevo terminal. Sin embargo, la misma cadena tendrá otro hotel de cinco estrellas que abrirá sus puertas al iniciar operaciones el nuevo Jorge Chávez.



Y ante la pregunta de qué pasará con la zona donde actualmente estacionan los taxis y autos particulares, LAP responde que este espacio seguirá siendo operado por Apparka.



“El estacionamiento estará habilitado para las personas que trabajen en las instalaciones o las utilicen, así como para quienes se hospeden en el hotel o necesiten realizar trámites en la oficina de expedición de pasaporte de emergencia”, señalan.

Debería seguir como terminal

Este diario consultó con tres expertos sobre el destino que debe tener el actual terminal.



El vocero de la consultora y ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, opina que por el momento, hasta que las obras como el monorriel y la vía expresa Santa Rosa estén listas, el terminal antiguo de la av. Faucett debería seguir siendo usado por los pasajeros para llegar hacia el nuevo aeropuerto con la ayuda de un tren que circule al interior del terminal.



“Mucho más ventajoso es un tren porque tiene varios coches, en cambio el bus se desplaza con una cantidad limitada de asientos”.

Además recordó que la Línea 2 del Metro de Lima tiene la variante 4 y un paradero llamado aeropuerto y esa estación estará en la av. Elmer Faucett. “Entonces , si eso estaba en el proyecto de la línea 2 del Metro, ¿por qué no se ha previsto para que el acceso al nuevo aeropuerto sea por la av. Faucett? Esa es una gran omisión de parte del Estado”, cuestionó.

En tanto, Pablo Vega Centeno, docente del departamento de Arquitectura y Urbanismo de la PUCP, señala que lo más racional es aprovechar el antiguo terminal para viajes nacionales. “Si hay una proyección de crecimiento del tráfico aeroportuario para la ciudad, entonces es necesario mantenerlo. Porque si no, probablemente, el nuevo terminal va a tener problemas de colapso en 10 años”.

Asimismo, recordó que el proyecto de la Línea 4 del Metro iba a llegar al aeropuerto y estaba pensado para ingresar hacia el terminal que van a cerrar. “Entonces, quiere decir que la decisión de que no sea utilizado como terminal es relativamente reciente y debe obedecer a otros criterios que LAP tendría que explicar”.

Y el ingeniero Jorge Gutiérrez Rodríguez, exmiembro de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Lima, sostiene que el aeropuerto internacional debería contar con más de un ingreso y no solo uno, el cual será por la av. Morales Duárez.

Asimismo, remarca que se necesita tener un anillo vial que comprenda las avenidas Elmer Faucett, Morales Duárez y Néstor Gambetta, tres vías que circundan el aeropuerto. Además, señala que se necesitan dos intercambios viales: uno en la Morales Duárez con Faucett y el otro en Néstor Gambetta con Morales Duárez, así como un túnel en la Costa Verde para hacer más fluido el tránsito en Lima y Callao.

Pero, además, apunta que por el momento no se debería limitar el paso peatonal por el antiguo terminal de la av. Faucett. “Tiene que haber un paso peatonal y coches especiales para que lleguen los pasajeros hacia el nuevo terminal”, insiste.

Monorriel tardará 3 años

El MTC respondió a La República que el tiempo para la ejecución y puesta en operación del monorriel sería alrededor de 3 años, dependiendo de la solución técnica que arroje el estudio de preinversión.

“En lo que respecta a la ejecución de la obra, se viene evaluando el mecanismo de inversión entre público y público-privado”, anotaron.

El sector Transportes también indicó que la etapa que sigue es elaborar los estudios de preinversión a nivel de perfil para la elección de la alternativa más idónea en términos económicos, técnicos y ambientales.

Como se recuerda, el monorriel conectaría la futura estación Quilca del Metro (ramal Línea 4) con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Se trata de un tren elevado similar al de la Línea 1. Y esto se da ante la decisión de la Línea 2 de no hacer un túnel, explicó el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes.

Sin embargo, para el arquitecto y docente Pablo Vega, preocupa que ese monorriel no haya sido pensado para recibir una carga de personas que van a trabajar al aeropuerto. “¿Cuál va a ser la dimensión de la estación Quilca? Porque si nosotros no acondicionamos bien ese espacio urbano, ese trasvase de la línea del Metro al monorriel puede volverse algo no solamente caótico, sino peligroso”.

Obras siguen en marcha

Y con respecto a las obras en la av. Morales Duárez, el MTC señala que se está mejorando el pavimento, así como también la semaforización en las diferentes intersecciones de esta vía. Asimismo, se viene haciendo el mantenimiento de la av. Santa Rosa. “La culminación de estos trabajos está prevista en marzo”.

Por otro lado, los expertos consultados criticaron que los buses del sistema denominado Aerodirecto que ingresarán al nuevo terminal no permitan que los pasajeros lleven maletas.

“La gran mayoría de turistas son mochileros, gente de clase media que viene de todo el mundo que tiene que llevar su maleta; entonces hay que habilitarlos nada más, hay que retirar una fila de asientos”, señaló Quispe Candia.

Asimismo, apuntó que es importante que el Estado haga un estudio de origen y destino para que este servicio sea más eficaz y que su punto de inicio esté interconectado con otros servicios como el Metropolitano,el Metro y corredores complementarios.