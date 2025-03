Siete peruanos entre los 37 muertos que dejó fatal choque de buses en Bolivia: tres son menores de edad

Siete peruanos, de los cuales tres son menores de edad, han sido identificados entre las 37 víctimas mortales que dejó el choque de dos buses en una carretera de Uyuni, departamento de Potosí, en Bolivia. Así lo confirmó Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares.

"Son siete connacionales los que, lamentablemente, han perdido la vida, entre ellos tres menores", señaló Bravo en entrevista con RPP. Además, mencionó que la mayoría de las víctimas residía en Puno, mientras que algunas vivían en Arequipa.

Las víctimas

Entre los peruanos fallecidos se encuentran Bruna Rocano de Flores, de 80 años, y Paul Cristian Chata Blanco, de 44 años. Además, hay tres menores cuyas iniciales son M. C. C. C., de 13 años; P. M. C. C., de 8 años; y Y. G. V. B., de 9 años. También hay dos víctimas que aún no han sido identificadas.

Asimismo, informó que hay tres compatriotas heridos de distinta gravedad. Entre ellos, destaca el caso de una mujer, que se encuentra en situación crítica y es atendida en el Hospital General José Eduardo Pérez. Según se detalló, "ha sido sometida a una intervención quirúrgica de la que ha salido bien", pero permanecerá internada en dicho establecimiento.

Buscan repatriación de peruanos

Los consulados peruanos en Cochabamba, Sucre y La Paz están trabajando en la documentación requerida para repatriar los cuerpos. Pedro Bravo mencionó que el proceso está experimentando retrasos debido a que los días 3 y 4 de marzo son feriados en Bolivia, lo que dificulta la obtención de certificados y permisos. Sin embargo, aseguró que se están llevando a cabo gestiones para acelerar el traslado.

"Estamos facilitando los documentos y brindando asistencia para que este proceso se concrete lo antes posible", comentó para RPP.

Conductor en estado de ebriedad

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, indicó que el accidente fue resultado directo de la imprudencia de Ramiro M., el conductor del autobús de la empresa Emmanuel, quien estaba bajo los efectos del alcohol y conducía a una velocidad excesiva.

El accidente tuvo lugar a cinco kilómetros de la localidad de Uyuni, cuando el autobús de la empresa Emmanuel, que se dirigía de Oruro a Atocha, invadió el carril opuesto y colisionó frontalmente con un vehículo de la compañía Flecha Norte Bus, que realizaba la ruta Uyuni-Oruro.