Seis días de angustia y desesperación vivió Lilian Vega Carrasco, una empresaria de Lima norte conocida como 'La Reina del Arroz', quien fue secuestrada por una banda criminal extranjera 'La Cota 905' en San Martín de Porres. En un informe para Domingo al Día, la víctima rompió su silencio y reveló los detalles más escalofriantes de su cautiverio.

El 19 de febrero, cuando salía de su negocio en el mercado mayorista de Fiori, Lilian fue interceptada por dos camionetas. Las imágenes muestran cómo los delincuentes, armados y sin temor a ser vistos, la obligan a subir a un vehículo en cuestión de segundos. Desde ese instante, su familia entró en una pesadilla, recibiendo llamadas de los secuestradores que exigían la suma de S/2 millones por su liberación.

Las continuas amenazas contra los familiares de Lilian

“Si no pagas, lo que vas a encontrar fuera de tu casa es un dedo o una oreja de tu esposa”, amenazó el cabecilla de la banda contra los familiares de la víctima en uno de los audios. La familia intentó reunir dinero, pero los criminales no mostraban intención de negociar. En una prueba de vida, Lilian, sin fuerzas y visiblemente afectada, solo pidió volver a ver a sus hijos.

“Haz lo posible… para que pueda estar con mis hijos”, decía en un mensaje de video enviado a su esposo. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha revelado que el secuestro de una comerciante fue meticulosamente planificado con un mes de anticipación, lo que indica que los delincuentes estaban al tanto de su rutina diaria. En la actualidad, se ha confirmado que Jhetson Alfonzo Herrera Retaco, de 28 años y líder de la organización criminal ‘La Cota 905’, se encuentra en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, y ha logrado evadir la captura junto al botín obtenido.

Megaoperativo realizado por la PNP para rescatar a la empresaria

Tras días de trabajo de inteligencia, la División de Secuestros y Extorsiones de la PNP logró rastrear las cuentas donde se depositaron los montos exigidos por los criminales. Gracias a esta pista, se dio con la ubicación de los secuestradores y se organizó un operativo de más de 150 agentes para su intervención.

Cuando los efectivos ingresaron a la vivienda, encontraron a Lilian Vega en estado de shock. Los delincuentes fueron reducidos de inmediato y en la casa se hallaron armas, dinero en efectivo y extraños rituales de magia negra. Uno de los capturados fue identificado como Neyber Aurelio Díaz Andrade, cabecilla de la banda criminal ‘La Cota 905’ en Perú, junto a otros cuatro ciudadanos extranjeros.

Víctima reveló los instantes de terror que vivió durante su secuestro

A pesar del alivio por su rescate, Lilian aún lidia con las secuelas emocionales de su secuestro. “No deseo a nadie lo que pasé. Fueron los días más duros de mi vida”, expresó entre lágrimas. “Cuando vi a los policías, tomé fuerza y me quebré, lloré mucho. No tenía juicio casi, no asimilaba mi comida, muy poco. Los días de angustia me mataban”, recordó Lilian Vega para el mencionado programa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.