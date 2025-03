El desborde del río Tumbes ha causado serias afectaciones en la carretera Panamericana Norte, dejando varados a numerosos vehículos, entre ellos camiones con alimentos perecibles y buses interprovinciales. La restricción del paso ha generado extensas filas de unidades en ambos sentidos de la vía, con pasajeros y transportistas a la espera de una solución.

Conductores y pasajeros han manifestado su preocupación por la demora en la rehabilitación de la carretera. Algunos llevan varias horas varados sin obtener información oficial sobre la reapertura del tramo afectado.

"Tengo como dos horas y media aquí plantado. Hay carros que sí pasan y carros que no pasan. Quería que le lleve el espejo a ese bus que está atrás, por eso me tienen aquí plantado. ¿Crees que es justo eso? No es justo", declaró un transportista afectado.

Otros choferes han exigido prioridad para los vehículos que trasladan productos esenciales. "Estoy cargando productos para el consumo humano y no dejan pasar. Aunque sea que deben dar prioridad para pasar esto, porque si no la gente cómo va a comer pescado", indicó otro conductor.

Fallas mecánicas retrasan trabajos

Personal con maquinaria pesada trabaja en la zona para intentar rehabilitar el tránsito. Sin embargo, el proceso se ha visto interrumpido debido a una falla mecánica en el vehículo encargado de remover escombros y reforzar el terreno erosionado.

Los pobladores y conductores han expresado su malestar ante la lentitud de los trabajos. "Deberían hacer esos trabajos más céleres", han comentado algunos afectados. Hasta el momento, no hay una versión oficial que indique el tiempo estimado para restablecer la circulación.

Filas de tráfico y afectación a viajeros

La restricción del tránsito ha generado largas filas de vehículos, especialmente aquellos que provienen de Ecuador y buscan continuar su recorrido hacia el sur del país. La situación ha complicado el traslado de pasajeros con destino a ciudades como Trujillo.

Entre los principales afectados se encuentran transportistas que llevan mercadería perecible y temen que los retrasos provoquen pérdidas económicas. Muchos continúan esperando una solución, mientras el colapso de la carretera sigue afectando la conectividad en la zona norte del país.

