Peruanos que no renueven su DNI vencido no podrán realizar estos trámites en el 2025, según Reniec

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un derecho y una obligación para todos los ciudadanos peruanos. Constituye el único medio confiable de identificación, ya que contiene información actualizada como datos personales, domicilio, estado civil, fotografía, firma y huellas digitales.

Su uso es fundamental en diversos trámites y gestiones, por lo que su pérdida o robo debe ser denunciado de inmediato para evitar posibles responsabilidades legales derivadas de su uso indebido, pero, ¿qué pasaría si los peruanos no renuevan su DNI vencido? Estos son los detalles.

DNI vencido: ¿qué trámites no se podrán realizar si no lo renuevan?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha precisado que, a partir de 2025, aquellos ciudadanos que no renueven su DNI no podrán realizar diversos trámites esenciales. Este documento es indispensable para actos civiles, comerciales, administrativos y judiciales, además del ejercicio del derecho al voto. Entre las principales restricciones por no contar con un DNI vigente se incluyen:

Imposibilidad de participar en procesos electorales.

Restricciones para realizar operaciones bancarias, como retiros, préstamos y recepción de remesas.

Impedimento para cobrar bonos y subsidios otorgados por el Estado .

. Imposibilidad de viajar dentro y fuera del país.

Restricción para trámites de matrimonio o divorcio.

Limitaciones en gestiones notariales, como permisos de salida para menores de edad.

Dificultades para tramitar o renovar la licencia de conducir.

Obstáculos en procesos judiciales de familia y otros trámites en la Sunarp.

Restricciones para la compra de inmuebles o vehículos.

Imposibilidad de acceder a una herencia.

PUEDES VER: Banco de la Nación establece límite máximo de dinero que se puede retirar en cajeros y agentes Multired en Perú este 2025

Documento de identidad: ¿cuánto cuesta la renovación?

El costo para renovar el DNI azul es de S/30.00 (código 02121), mientras que el DNI electrónico tiene una tarifa de S/41.00 (código 00525). El pago puede realizarse en el Banco de la Nación o mediante la plataforma digital Pagalo.pe.

Luego, los ciudadanos pueden continuar el trámite digitalmente a través de la aplicación DNI Bio Facial para actualizar su fotografía. Finalmente, el proceso se completa en la web de Reniec, donde también se pueden actualizar datos como estado civil, domicilio y decisión sobre la donación de órganos.

Renovación del DNI: ¿qué requisitos se necesitan?

Para llevar a cabo la renovación del DNI, es necesario presentar el comprobante de pago por derecho de trámite y una fotografía reciente. Reniec toma la foto sin costo en sus centros de atención; sin embargo, si la sede no ofrece este servicio, se debe proporcionar una foto impresa a color, tamaño pasaporte, con fondo blanco, sin retoques, de frente, sin lentes ni accesorios en la cabeza, salvo por motivos religiosos.

En el caso de personas con discapacidad permanente, el trámite es gratuito y debe realizarse de forma presencial, presentando un certificado médico de discapacidad o el Carnet de Conadis.