Edilberto Pérez Vargas, oriundo de Cajamarca, dejó atrás la carrera de derecho en Lima tras enfrentar dificultades familiares y, en lugar de rendirse, se lanzó al mundo de la gastronomía. Su determinación lo llevó a recibir una invitación inesperada para trabajar en un restaurante ubicado en la zona más exclusiva de Santiago de Chile, marcando el inicio de una exitosa transformación profesional.

Hoy, Pérez Vargas es dueño del reconocido restaurante 'El alto ají seco', que se ha consolidado como uno de los establecimientos peruanos más grandes y famosos en Chile. Con una carta que ofrece hasta 120 platillos de auténtica comida peruana y un equipo de cocineros exclusivamente peruanos, su negocio atiende a alrededor de 3000 clientes diarios, de los cuales el 80% son chilenos y el 20% extranjeros.

El 80% de sus comensales son chilenos y el 20% extranjeros. Foto: Facebook.

Un nuevo comienzo en Santiago

La historia de Edilberto Pérez Vargas es un claro ejemplo de resiliencia. Nacido en Cajamarca y habiendo iniciado estudios de derecho en Lima, se vio obligado a abandonar la carrera por el estado de salud de sus padres. Sin embargo, su espíritu emprendedor lo impulsó a reinventarse en el mundo de la gastronomía. Su oportunidad llegó al aceptar un empleo en un restaurante de alta gama en Santiago, donde poco a poco fue demostrando su talento y capacidad para innovar en el sector.

El alto ají seco: un emporio de sabor peruano

Partiendo de un modesto comienzo como empleado, Pérez Vargas ha logrado expandir su negocio hasta contar con 29 locales, incluyendo uno en una zona exclusiva de la ciudad. Su restaurante se destaca por ofrecer exclusivamente comida peruana, presentando un extenso menú de hasta 120 platillos. Además, el personal de cocina es íntegramente peruano, lo que garantiza la autenticidad de los sabores y técnicas tradicionales que han conquistado a los paladares chilenos.

El éxito contado por sus comensales

El impacto de “El alto ají seco” no se limita al crecimiento empresarial; sus comensales también lo avalan. Una cliente de 70 años expresó: "Me gustan los ceviches de la gastronomía peruana. Tienen un sabor tan distinto, porque la verdad es que la gastronomía chilena no se especializó nunca en ceviches. No sabemos disfrutar el mar como lo disfrutan ustedes". Estos testimonios reflejan la creciente popularidad del restaurante, que se ha convertido en un símbolo del éxito de la fusión gastronómica entre Perú y Chile.