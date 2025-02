Buscan a 4 profesionales que cayeron al río Vilcanota en Cusco y familiares solicitan apoyo de la Marina de Guerra

Los familiares de los cuatro profesionales desaparecidos en el río Vilcanota, en la región de Cusco, continúan con la intensa búsqueda de sus seres queridos en sus turbulentas aguas. Por ello, han solicitado la ayuda de la Marina de Guerra de Puno para que brinde rescatistas y equipos especializados con el objetivo de acelerar el rescate de los cuerpos y del vehículo siniestrado.

Gladis Quiroga Sanca, hermana del técnico Miguel Ángel Quiroga Sonco (38), quien desapareció junto con el arquitecto Álvaro Laura Mamani (32), William Inquilla Arcata (31) y Carlos Max Gómez Sánchez (35) tras la caída de la camioneta en la que viajaban el lunes 17 de febrero hacia el distrito de Megantoni para ejecutar un proyecto profesional, pidió el apoyo de la Marina de Guerra para reforzar la búsqueda con equipos especializados.

"Solicitamos apoyo en cuanto a equipos de detección, radares, drones para el rastreo y detectores de metales con capacidad de entre 6 y 7 metros de profundidad. También pedimos personal capacitado para el rescate. Solo quiero encontrar su cuerpo y darle cristiana sepultura. Los familiares estamos desesperados", manifestó Gladis.

Fulgencia Sonco, madre del técnico Miguel Quiroga, entre lágrimas relató que no puede viajar hasta el lugar del accidente; sin embargo, destacó que, pese a los esfuerzos de las autoridades y de la población local, aún no han logrado encontrar a su hijo. Por ello, solicitó a las autoridades que brinden los equipos especializados necesarios para hallar el cuerpo de su hijo.

"Me comuniqué con mi hijo el lunes. Me dijo que ya estaba llegando a Cusco y le pedí que tuviera cuidado. Luego lo llamé nuevamente a las 4 de la tarde, pero ya no me contestó. Por favor, pido a las autoridades que nos ayuden a encontrar a mi hijo y a sus compañeros", expresó entre sollozos.

Finalmente, Gladis Quiroga informó que, tras cinco días de búsqueda, solo encontraron la carcasa interna de la puerta de la camioneta y una casaca que podría pertenecer a uno de los desaparecidos. No obstante, estos objetos fueron hallados a varios kilómetros del lugar donde habría ocurrido el accidente, lo que hace sospechar que los cuerpos y el vehículo siguen siendo arrastrados por la corriente.

Como se recuerda, el accidente ocurrió el lunes 17 de febrero. Desde entonces, los familiares han encabezado las labores de búsqueda y han solicitado la colaboración de las autoridades y la población para continuar con el rastreo y trasladar los cuerpos a la región de Puno para brindarles cristiana sepultura.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.