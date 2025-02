El rechazo a la presidenta Dina Boluarte al interior del país volvió a quedar en evidencia. Durante el duodécimo debate regional descentralizado sobre la aplicación de la pena de muerte a violadores, realizado en el auditorio de la Municipalidad del Cusco, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, fue abucheado al intentar transmitir el saludo de la mandataria hacia los asistentes.

"En primer lugar, quiero expresarles los saludos de la señora presidenta Dina Boluarte, que el día de ayer expresó su saludo...", iniciaba su intervención el ministro. Sin embargo, inmediatamente los asistentes interrumpieron el discurso con pifias y abucheos, donde se escuchaba un 'no' en varias voces.

Eduardo Arana intentó calmar la situación haciendo gestos con las manos, pero los presentes, en su mayoría ciudadanos, movían la cabeza de lado a lado y señalaban un 'no' con las manos, dejando en evidencia su descontento.

El evento contó con la presencia de representantes de la Corte Superior de Justicia, el Colegio de Abogados de Cusco, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y otros representantes de la sociedad civil. No obstante, Ni en las redes sociales del Minjus, MIMP, ni la Municipalidad del Cusco, figura la transmisión en vivo del evento.

Dina Boluarte es abucheada en Tacna

Este episodio no es el único que demuestra el malestar que genera la figura presidencial en diversas regiones, especialmente en el sur del país. Hace unos días en Tacna, la misma Dina Boluarte también fue abucheada, pero esta vez por alcaldes de cuatro regiones mientras anunciaba la entrega de maquinaria a los municipios provinciales para enfrentar las lluvias.

"Estamos disponiendo que a través del MEF podamos generar un presupuesto para la compra de un kit de maquinaria que se entregará a los municipios provinciales. (…) Y las provincias con mayor población recibirán un doble kit", expresó la jefa de Estado.

Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por varios alcaldes distritales, quienes manifestaron su disconformidad con la medida mediante pifias y reclamos. "A ver alcaldes, yo vengo de provincia y sé la discapacidad de los distritos. Si yo le doy un pack a cada distrito, no vamos a tener las maquinarias ahí paradas (…) porque no todo el año llueve", acotó Boluarte.

