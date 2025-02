La empresa educativa Nachhilfeunterricht ha generado interés con una reciente oferta laboral que incluye solo una vacante y permite trabajar para una compañía alemana sin necesidad de residir en el país. Como parte del grupo GoStudent, la organización busca tutores de español para distintos niveles educativos en Alemania.

Según la convocatoria, los postulantes no requieren experiencia previa, lo que la convertiría en una alternativa accesible para quienes dominan el idioma. La remuneración varía entre 15 y 35 euros por hora (US$ 16.70 y US$ 36.75), dependiendo del perfil del candidato.

En su anuncio oficial, difundido a través de LinkedIn, la empresa destacó la importancia de compartir conocimientos y fomentar el aprendizaje del español. “¿Hablas español o tienes conocimientos avanzados del idioma y quieres compartirlos?”, la empresa lo difundió.

Empresa alemana ofrece trabajo remoto: ¿cuáles son los requisitos?

Uno de los aspectos más atractivos de la vacante es la posibilidad de trabajar de manera remota desde cualquier parte del mundo. El Sistema Integrado Digital de la empresa indicó que el único requisito fundamental es poseer el español como lengua materna o contar con un dominio avanzado del idioma.

Adicionalmente, el empleo de medio tiempo permite equilibrar la vida laboral y personal. La compañía, especializada en la enseñanza de diversas materias, brinda a los tutores la libertad de emplear métodos pedagógicos personalizados. También ofrece la opción de impartir clases en línea o de forma presencial en Alemania, según la preferencia del docente. “Transmitir conocimientos de manera flexible es nuestra principal meta”, subrayó Nachhilfeunterricht.

¿Dónde postular a una empresa alemana?

Para postular, los interesados pueden acceder a la convocatoria disponible en LinkedIn, a través de este enlace. El proceso de selección es ágil: quienes cumplan los requisitos serán contactados para coordinar su incorporación. “Al cerrarse la vacante, la compañía analizará el perfil de los postulantes y contactará a quienes sean seleccionados”, indicó el Sistema Integrado Digital.

Debido a su economía estable y la creciente demanda de profesionales, Alemania habría aumentado la contratación de personal extranjero, especialmente en modalidad remota. Sectores como tecnología, salud e ingeniería buscan talento calificado, lo que habría impulsado a las empresas a ampliar sus oportunidades a candidatos internacionales.

