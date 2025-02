Durante el lunes 17 de febrero se llevó a cabo el esperado concierto de la cantante colombiana Shakira. No obstante, no todo fue alegría para quienes intentaron conseguir una entrada para la presentación. Tal es el caso de una joven que adquirió dos boletos por S/1.000 a una mujer que estaba acompañada de su hija. Ante la situación de aparente vulnerabilidad que notó, la víctima accedió a comprar las entradas.

"Me dijo: ¿Cómo te voy a estafar si estoy con mi hija al costado?", contó la víctima. Durante su ingreso en la puerta del estadio, la mujer se dio con la sorpresa que había sido estafada. Ante ello, colocó la denuncia en la comisaría de Petit Thouars, pues tuvo una considerable pérdida económica. El caso de la mujer no es ajeno, ya que se registraron alrededor de 15 denuncias por estafa previos al concierto de Shakira.

Mujer fue estafada por madre de familia

Mientras miles de fanáticos celebraban el esperado concierto de Shakira, otra realidad se vivía en las afueras del estadio Nacional, pues algunas personas habían sido estafas con entradas falsas. Tal es el caso de una mujer que denunció que una madre de familia fue quien le vendió los boletos falsificados estafándola con un montos de S/1.000.

"Me dijo que no me iba a estafar porque estaba con su hija al costado y necesitaba el dinero. (Las entradas) son bien parecidas a diferencia que deberían estar rasgadas, deberían tener unos puntitos, pero estas son cortadas con tijera. He perdido S/1.000", sostuvo la víctima, quien ya sentó la denuncia ante las autoridades.

Otro caso de estafa por el concierto de Shakira

Otro caso de estafa fue reportado, esta vez afectando a una joven pareja que buscaba comprar entradas a través de Facebook Marketplace, un sitio de compraventa en línea. Según relataron, se pusieron en contacto con un individuo que se hacía pasar por un representante de la productora del evento, quien ofrecía boletos de cortesía a precios inferiores a los oficiales. La pareja, confiando en la oferta, realizó un pago inicial de 700 soles con la expectativa de recibir boletos digitales, pero lamentablemente, estos nunca fueron entregados.

El afectado compartió su experiencia tras ser víctima de un estafador que exigió pagos adicionales bajo diversos pretextos, argumentando que eran necesarios como garantía para asegurar las entradas. “Me dijo: ‘Dame el 30% primero’, luego solicitó la mitad y, finalmente, un poco más. Así me mantuvo desde las 11:30 hasta que me bloqueó”, narró. Este tipo de fraudes digitales, que se alimentan de la desesperación de los aficionados por obtener boletos, han incrementado su frecuencia, especialmente en eventos con alta demanda.

