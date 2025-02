Alcalde de Huaraz lanza comentario sexista a reportera durante carnaval

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, David Rosales, ha captado la atención de la población huaracina y de los medios en general, luego de que haya emitido comentarios sexistas y despectivos contra una reportera que se encontraba cubriendo los carnavales y que participaba en un baile junto a él cuando fue entrevistado.

"Me parece que es rica, habrá que probarla, así se moleste el alcalde de Independencia", expresó Rosales. A lo que la joven periodista respondió: "Qué atrevido, ¿no?". Sin embargo, el burgomaestre continuó riendo y bailando durante el pasacalle. Horas después, el alcalde se pronunció pidiendo disculpas por sus expresiones y aseguró que "tuvo un exceso".

Difusión de video terminó en disculpas públicas

Debido a que el video en el que se oyen las frases sexistas se difundió rápidamente en las redes sociales y medios locales, el alcalde Rosales no tuvo otra alternativa que salir a pedir disculpas públicas. "En el disfrute del carnaval, he tenido un exceso de mi expresión hacia ella. Pido disculpas a mi amiga y a todas las mujeres", manifestó.

Rosales se justificó en que su devoción por la virgen María respalda su respeto hacia las mujeres, pese a las expresiones vertidas. "Soy devoto fiel de la virgen María, así que no me van a decir que yo estoy faltando el respeto a la mujer", señaló. En tanto, el Colegio de Periodistas de Áncash aún no se ha pronunciado en sus cuentas oficiales sobre el hecho.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).