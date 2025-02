ATU presenta plataforma virtual para reportar a los buses de los corredores que se pasan de largo

Ante los diversos reclamos de los usuarios de Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) habilitó una plataforma para reportar a los buses de los corredores complementarios que no respetan los paraderos y se pasan de largo, perjudicando a quienes esperan varios minutos.

La entidad precisó que los pasajeros que quieran dar a conocer sus quejas pueden acceder a la plataforma virtual: https://www.metropolitano.gob.pe/atencion-al-usuario/hoja-de-reclamaciones/, donde los usuarios pueden ingresar sus datos y los detalles de sus reclamos; así como la información de la incidencia reportada, incluyendo fecha, hora, servicio, paradero o estación y placa del bus, según corresponda. Además, se permite adjuntar archivos, fotos o vídeos como evidencia.

Otra opción que tienen los pasajeros perjudicados es ingresar a la hoja virtual de reclamaciones del portal QR de la ATU: https://portal.atu.gob.pe/QR/, o escribir al correo institucional de la ATU, cuya dirección es: atencionalciudadano@atu.gob.pe.

Sin embargo, pese a estos canales de atención ofrecidos, diversos usuarios se quejaron de que los reportes no generan cambios porque algunos buses siguen pasando de largo y no se detienen en los paraderos autorizados. “No pasa nada, vengo reportando problemas con el Corredor Rojo hace tiempo y es letra muerta, no hacen nada. Además, piden demasiados datos para poder ingresar una queja”, señaló el ciudadano José Coca en Facebook.

“Con todo lo que piden llenar en la hoja de reclamaciones virtual, la gente se desanima y no llena nada. Deberían de dar un número de teléfono y con tener la hora, el paradero y el número de bus, creo que es suficiente”, dijo otro ciudadano en X.

Ambos esperan que la ATU mejore estos canales dispuestos para recoger los reclamos de los usuarios de los corredores.